Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

La RAAL La Louvière a été battue dans les dernières minutes à Saint-Trond. Les hommes de Frédéric Taquin étaient proches du point du partage, perdu dans le temps additionnel.

Après son premier succès contre Charleroi, la RAAL La Louvière se déplaçait à Saint-Trond ce dimanche. Les Canaris avaient l’occasion de confirmer leur excellent début de saison. Fidèle à l’adage "on ne change pas une équipe qui gagne", Wouter Vrancken a renouvelé sa confiance au même onze que face à Dender.

Les deux équipes ont eu besoin de quelques minutes pour entrer dans leur match. STVV a d’abord semblé surpris par l’audace des Loups, qui ont essayé de jouer leur jeu et y sont plutôt bien parvenus, avec quelques opportunités à la clé.

Après un gros quart d’heure, les deux formations avaient déjà amené du danger. Mais c’est la formation locale qui a trouvé la faille la première : à la 20e minute, Robert-Jan Vanwesemael a profité d’un service de Ferrari pour placer le ballon dans le petit filet et donner l’avantage à Saint-Trond.

Défaite frustrante pour la RAAL à Saint-Trond

Ce but a libéré les Limbourgeois, qui ont ensuite mieux contrôlé la rencontre et rejoint les vestiaires avec une avance méritée (1-0). Au retour de la pause, les hommes de Vrancken se sont rapprochés du 2-0, plus souvent que la RAAL de l’égalisation.

Mais l’occasion de tuer le match n’est jamais venue, et les Louviérois ont continué d’y croire. Leur persévérance a payé à la 70e minute, lorsque Mendy, d’une tête puissante, a remis les deux équipes à égalité. Une phase sur laquelle la défense locale aurait pu mieux faire.

Piqués au vif, les Canaris ont tout donné pour reprendre l’avantage. Alors que le partage semblait inévitable, l’entrée de Goto a tout changé. Servi par Yamamoto dans la surface, le Japonais prêté par Anderlecht a déclenché une superbe volée en pleine lucarne dans le temps additionnel, offrant une victoire précieuse aux siens.

Grâce à ce but libérateur, Saint-Trond s’impose 2-1 et conserve sa place en tête du classement avec 10 points sur 12, aux côtés de l’Union SG. De son côté, la RAAL reste bloquée à 3 unités et occupe la 12e place et concède une seconde défaite en fin de match après celle contre Gand.