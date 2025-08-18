Interview Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

Photo: © photonews
En quatre matchs, Kevin Rodriguez a déjà inscrit trois fois plus de buts que lors de toute la saison dernière. L'attaquant équatorien est revigoré et prêt à aider l'Union.

Le héros du week-end pour l'Union s'appelle Kevin Rodriguez. Auteur d'un doublé contre le Standard, l'Équatorien a atteint la barre des trois buts en championnat depuis le début de la saison, triplant ainsi déjà son faible total de la saison dernière. Il n'avait marqué que le 10 août 2024, contre Westerlo. Après le match, il s'est exprimé, en espagnol et aidé d'un traducteur, sur sa période de disette et ce début de saison en fanfare.

"Dans la vie d'un attaquant, il y a des bons et des mauvais moments. Je jouais bien la saison dernière, mais mentalement, c'était très frustrant de ne pas marquer. J'ai travaillé dur pour y parvenir. Je suis aussi devenu beaucoup plus fort mentalement grâce à ma famille, à la confiance de l'entraîneur et à celle de mes coéquipiers. Je tiens à remercier les supporters qui ont chanté pour moi et qui m'ont soutenu, c'était incroyable."

Kevin Rodriguez a déjà triplé son total de la saison dernière

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli s'est également exprimé sur la progression de son attaquant, qui semble avoir eu un véritable déclic mental pendant l'été. L'entraîneur de l'Union met en avant le travail de tout le staff.

"Ce n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit d'un an de travail acharné. Cela a pris du temps, y compris avec les autres attaquants, et il y avait plus que l'aspect sportif. Il déborde de détermination, travaille incroyablement dur pour l'équipe et encourage les autres à mieux jouer. C'est tout aussi important que ses buts. Nous avons travaillé avec lui pour le préparer. C'est formidable de le voir récolter ce qu'il a semé."

Avant le début de saison, le duo Raul Florucz – Promise David semblait destiné à être titulaire à l'Union, mais Kevin Rodriguez vient rebattre les cartes. "Cette décision appartient à l'entraîneur. Que ce soit comme titulaire ou remplaçant, j'essaierai toujours de jouer du mieux que je peux. Et j'espère continuer à marquer des buts." De son côté, Pocognoli s'est contenté de souligner l'aspect positif de la concurrence.

