Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !
Le transfert de Leander Dendoncker vers le Real Oviedo n'est désormais qu'une question de temps. L'ancien international belge est proche de rejoindre le promu espagnol. 

Après une saison décevante au RSC Anderlecht et une situation compliquée à Aston Villa, Leander Dendoncker cherche un nouveau départ. Le milieu de terrain de 30 ans pourrait s’engager en Espagne, où le Real Oviedo est intéressé par ses services.

Pour Aston Villa, le départ de Dendoncker représenterait un soulagement pour la masse salariale. Le club de Birmingham doit en effet respecter les règles de l’UEFA et libérer de la place pour de nouveaux transferts.

Leander Dendoncker vers un départ gratuit

Le club anglais surprend dans ce dossier : bien que le joueur belge dispose encore d’un an de contrat, il serait autorisé à rejoindre Oviedo gratuitement, selon The Athletic.

Un accord complet n’est pas encore signé, mais l’affaire est jugée « presque finalisée ». Les examens médicaux restent à programmer, mais les sources internes s’attendent à ce que les formalités soient rapidement réglées.

Auparavant, Dendoncker avait été lié à l’Ajax, qui cherchait un milieu défensif. Cependant, les Amstellodamois n’ont jamais concrétisé leur intérêt. Désormais, toute l’attention du Belge est tournée vers son avenir en Espagne.

