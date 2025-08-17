Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

Leander Dendoncker est définitivement sur le départ d'Aston Villa. Le Real Oviedo voit en lui le renfort idéal et attend sa réponse.

Leander Dendoncker s’est fait discret ces derniers temps. Le milieu de terrain belge, prêté la saison dernière par Aston Villa à Anderlecht, n’a finalement pas été conservé par les Mauves en raison du montant trop élevé de son option d'achat, fixé à sept millions d'euros.

De retour en Angleterre, il sait déjà que son avenir ne s’écrira pas à Villa Park. Sous les ordres d’Unai Emery, il n’a même pas pris part à la préparation estivale. Le milieu défensif est donc libre de se chercher un nouveau point de chute… et il pourrait bien l’avoir trouvé.

Leander Dendoncker avec Santi Cazorla en Liga ?

Le Real Oviedo, fraîchement promu en Liga, s’intéresserait à lui. D’après La Voz de Asturias, média local, l’entraîneur Veljko Paunovic aurait déjà pris contact avec l’ancien international belge pour lui présenter le projet du club.

Paunovic lui aurait fait savoir qu’il voyait en lui un élément clé de son effectif pour la saison à venir. Il ne reste désormais plus qu’à attendre la réponse de Dendoncker.

À Oviedo, battu lors du premier match de la saison à Villarreal (2-0), Dendoncker pourrait évoluer aux côtés d’un certain Santi Cazorla, capitaine de l’équipe à 40 ans, ainsi que de l’attaquant Salomón Rondón, qui cumule plus de 150 apparitions en Premier League. Il s'agirait d'un troisième grand championnat européen pour lui, après la Premier League et la Série A.