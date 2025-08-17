Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen

Du nouveau pour Leander Dendoncker, qui pourrait découvrir un troisième grand championnat européen
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Leander Dendoncker est définitivement sur le départ d'Aston Villa. Le Real Oviedo voit en lui le renfort idéal et attend sa réponse.

Leander Dendoncker s’est fait discret ces derniers temps. Le milieu de terrain belge, prêté la saison dernière par Aston Villa à Anderlecht, n’a finalement pas été conservé par les Mauves en raison du montant trop élevé de son option d'achat, fixé à sept millions d'euros.

De retour en Angleterre, il sait déjà que son avenir ne s’écrira pas à Villa Park. Sous les ordres d’Unai Emery, il n’a même pas pris part à la préparation estivale. Le milieu défensif est donc libre de se chercher un nouveau point de chute… et il pourrait bien l’avoir trouvé.

Leander Dendoncker avec Santi Cazorla en Liga ?

Le Real Oviedo, fraîchement promu en Liga, s’intéresserait à lui. D’après La Voz de Asturias, média local, l’entraîneur Veljko Paunovic aurait déjà pris contact avec l’ancien international belge pour lui présenter le projet du club.

Paunovic lui aurait fait savoir qu’il voyait en lui un élément clé de son effectif pour la saison à venir. Il ne reste désormais plus qu’à attendre la réponse de Dendoncker.

À Oviedo, battu lors du premier match de la saison à Villarreal (2-0), Dendoncker pourrait évoluer aux côtés d’un certain Santi Cazorla, capitaine de l’équipe à 40 ans, ainsi que de l’attaquant Salomón Rondón, qui cumule plus de 150 apparitions en Premier League. Il s'agirait d'un troisième grand championnat européen pour lui, après la Premier League et la Série A.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Aston Villa
Leander Dendoncker

Plus de news

🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images

16:20
La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

La situation va bientôt se décanter pour Loïc Lapoussin à Saint-Trond

16:00
L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

15:20
"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

"Kadri ne sera prêt qu'en octobre" : un mea-culpa d'Ivan Leko, mais aussi une belle réussite

15:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Fofana - Tzolis - Belghali

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Fofana - Tzolis - Belghali

14:00
Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?

13:30
🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

🎥 Jorthy Mokio proche d'un but exceptionnel, mais l'Ajax est déjà accroché en Eredivisie

15:00
1
"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

"Je veux jouer la Coupe du monde" : un jeune Diable Rouge affirme ses ambitions et évoque son transfert

14:00
Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

10:40
Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

Un autre départ majeur se profile à Malines : le coach prend la parole

13:00
Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

12:15
Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

Un nouveau gros coup se prépare au Club de Bruges : les négociations avancent

12:30
Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

12:00
Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

11:30
"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

"C'est le football que je veux voir" : Ivan Leko s'enflamme malgré le partage de La Gantoise

11:00
"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

10:30
2
Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

Décisif face au Standard, Zorgane résume son style : "Je préfère faire la passe que de tirer"

10:00
2
Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

09:30
🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union Interview

🎥 "Oui, j'étais en colère" : les regrets de Mircea Rednic après le revers du Standard à l'Union

08:20
1
Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

08:40
Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

Le Bayern de Vincent Kompany démarre la saison avec un nouveau titre

09:01
Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

08:00
Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

Le Liégeois Anisse Brrou retrouve des couleurs à Lokeren !

07:30
"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union Interview

"Thomas Henry était au fond du trou" : à 10, le Standard a tenu son rang sur la pelouse de l'Union

07:00
Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union Analyse

Fossey et Calut dépassés, Saïd invisible : les notes des joueurs du Standard après la défaite à l'Union

23:20
1
Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

22:39
Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

22:21
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Van Den Bosch - Walsh - Coman

21:40
Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

23:00
🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

🎥 Thomas Henry expulsé après 25 minutes : le carton rouge était-il mérité pour l'attaquant du Standard ?

22:00
1
Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

21:40
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

21:20
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

L'Olympique Lyonnais lance sa saison par une victoire à Lens grâce à un but de Mikautadze !

21:00
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved