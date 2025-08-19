🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4283

Anderlecht a gagné à Dender, mais les joueurs n'avaient pas l'air extatiques pour autant. Une vidéo du clapping d'après-match fait le (bad) buzz.

"Même sur un simple clapping, y'a aucun rythme" : c'est avec ces mots qu'un compte X a partagé une vidéo assez surprenante des joueurs du RSC Anderlecht, "célébrant" leur victoire à Dender avec les supporters présents.

Sur les images, on ne peut en effet que constater un manque d'énergie et d'enthousiasme flagrants. "Aucune motivation ou joie sur leur visage" ; "On voit qu'ils ont envie d'être là..." ; "Autant d'énergie et de rythme que dans leur match" ; "Des mercenaires" - de nombreux commentaires de supporters du RSCA pointent également l'attitude des joueurs.

La séquence fait le buzz sur les réseaux de supporters anderlechtois, qui partagent la vidéo avec mécontentement. "Les supporters donnent tout et eux n'en ont rien à f*utre (...) Au Standard, si les joueurs font ça, ils vont vite prendre un coup de pression des ultras".

Certains soulignent que ces derniers mois, les joueurs d'Anderlecht viennent de moins en moins fêter les victoires ou même saluer leurs supporters après les rencontres. Une attitude que ne laissait généralement pas passer David Hubert, ni Brian Riemer jusqu'à ce que le public le prenne en grippe.

Besnik Hasi va-t-il réagir et pousser ses joueurs à saluer leur public avec un peu plus d'enthousiasme jeudi ? Tout dépendra du résultat, car la fracture semble prête à s'élargir au premier échec venu...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Tchatchoua - Stroeykens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Tchatchoua - Stroeykens

15:30
Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

15:30
Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

12:40
Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

15:00
Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

13:30
🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40
"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

12:20
"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

14:00
Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

13:00
Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

12:00
3
Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

11:20
Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

11:00
Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

09:30
Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

10:34
Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

10:00
1
C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

09:00
🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

08:30
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

07:00
1
C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

08:00
"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

07:40
"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

07:20
🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

06:30
Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau" Interview

Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

22:30
Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

23:00
Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

22:30
Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt" Réaction

Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt"

20:20
Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

22:00
Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

21:40
Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

21:20
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
1
Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

21:00
Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

20:40
1
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
1
Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

20:00
La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-2 Sparta Prague Sparta Prague
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athènes AEK Athènes 3-1* Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-3* CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-1* Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2-4* Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved