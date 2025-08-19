🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

Anderlecht a gagné à Dender, mais les joueurs n'avaient pas l'air extatiques pour autant. Une vidéo du clapping d'après-match fait le (bad) buzz.

"Même sur un simple clapping, y'a aucun rythme" : c'est avec ces mots qu'un compte X a partagé une vidéo assez surprenante des joueurs du RSC Anderlecht, "célébrant" leur victoire à Dender avec les supporters présents.

Sur les images, on ne peut en effet que constater un manque d'énergie et d'enthousiasme flagrants. "Aucune motivation ou joie sur leur visage" ; "On voit qu'ils ont envie d'être là..." ; "Autant d'énergie et de rythme que dans leur match" ; "Des mercenaires" - de nombreux commentaires de supporters du RSCA pointent également l'attitude des joueurs.

Le manque d’énergie waw! 😬



Même sur un simple clapping y’a aucun rythme.

pic.twitter.com/6BW1Q0J4TU — Signal Foot BE (@SignalFootBE) August 17, 2025

La séquence fait le buzz sur les réseaux de supporters anderlechtois, qui partagent la vidéo avec mécontentement. "Les supporters donnent tout et eux n'en ont rien à f*utre (...) Au Standard, si les joueurs font ça, ils vont vite prendre un coup de pression des ultras".

Certains soulignent que ces derniers mois, les joueurs d'Anderlecht viennent de moins en moins fêter les victoires ou même saluer leurs supporters après les rencontres. Une attitude que ne laissait généralement pas passer David Hubert, ni Brian Riemer jusqu'à ce que le public le prenne en grippe.

Besnik Hasi va-t-il réagir et pousser ses joueurs à saluer leur public avec un peu plus d'enthousiasme jeudi ? Tout dépendra du résultat, car la fracture semble prête à s'élargir au premier échec venu...