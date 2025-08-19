Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?


La rumeur a pu surprendre : Mario Stroeykens serait dans le radar de l'AC Milan. En tout cas, le club lombard va se séparer d'un élément offensif.

L'AC Milan comptera-t-il trois joueurs dans son noyau la saison prochaine, après Alexis Saelemaekers et Koni De Winter (Divock Origi ne compte plus vraiment) ? La semaine passée, une rumeur annonçait en effet que Mario Stroeykens était sur la liste des Rossoneri.

En tout cas, Milan s'apprête, selon le Daily Mail, à se séparer d'un autre élément offensif : Noah Okafor (25 ans). L'international suisse était arrivé en 2023 du RB Salzbourg contre 15,5 millions d'euros, et a disputé depuis 54 matchs pour les Rossoneri (7 buts, 5 passes décisives).

Okafor out, Stroeykens in ? 

En seconde partie de saison passée, Okafor a été prêté au Napoli, disputant 4 matchs avec le champion d'Italie dont le dernier en mars. Revenu à Milan, il n'y a plus d'avenir, et devrait signer à Leeds United qui dépenserait environ 15,6 millions d'euros (soit la somme dépensée par Milan à l'époque) pour signer le Suisse (24 caps).

Noah Okafor est un ailier gauche, capable d'évoluer un peu partout sur le front de l'attaque. Un profil semblable à celui de Stroeykens. La presse italienne, cependant, précise que ce départ d'Okafor pourrait ne pas impliquer de recrutement puisqu'il s'agit de dégraisser le noyau. 

Mario Stroeykens n'est pas le n°1 sur la liste de l'AC Milan, et son début de saison très compliqué ne va probablement pas le faire grimper dans la hiérarchie. Pour Renard et le joueur, trouver une solution va devenir urgent dans les semaines à venir, car Stroeykens n'a clairement plus la tête au RSCA et n'a plus qu'un an de contrat. 

