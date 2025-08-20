Anderlecht en est-il déjà dépendant ? "Maintenant, ils se mettent à deux ou trois pour l'arrêter"

Anderlecht sera attendu au tournant contre l'AEK Athènes. Nilson Angulo devra se montrer contre les Grecs.

Besnik Hasi ne s'en cache pas : pour qu'Anderlecht s'assure de poursuivre l'aventure européenne, il devra pouvoir compter sur un grand Nilson Angulo. Le jeune Équatorien est un joueur décisif avec ses actions et sa profondeur de jeu, mais cette fois-ci, il doit être capable de maintenir un niveau de performance élevé pendant l'entièreté de la double confrontation.

L'entraîneur d'Anderlecht était irrité lors du match contre Dender : en première période, Angulo était presque invisible. Mais en deuxième mi-temps, il est sorti de sa boîte avec deux courses dévastatrices, faisant la différence.



Cependant, Hasi reste nuancé : c'est un 'travail en cours'. D'autant que la perception de son protégé a changé : "Angulo est maintenant confronté à deux ou trois joueurs qui lui mettent constamment la pression, une réalité à laquelle il doit s'adapter et grandir".

S'il y a un moment où il doit se montrer, c'est demain

Le T1 du Sporting explique qu'il a beaucoup parlé à Angulo : "Il a trouvé la solution en deuxième mi-temps. Il doit se lancer en profondeur jusqu'à dépasser. Continuer, à chaque fois". Anderlecht aura besoin de lui : l'international équatorien avait vécu un match difficile à Häcken et le jeu s'en est ressenti.

Angulo a dû attendre longtemps sa chance, mais maintenant qu'elle se présente, il doit continuer. À en croire Hasi, il doit surtout persévérer, continuer à se développer et être constant. Le potentiel est là, il s'agit maintenant de confirmer lors de ce qui est déjà l'un des matchs les plus important de la saison.