La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

Anderlecht est toujours à la recherche de nouveaux renforts pour sa défense. Pour cela, le Sporting se tourne notamment vers un ancien de l'Antwerp.

Besnik Hasi a beau avoir tenté de noyer le poisson en rétorquant que n'importe quel défenseur du championnat belge serait friable en jouant à 60 mètres de son but, Anderlecht veut encore renforcer son arrière-garde.

Les Mauves ont essuyé pas mal de déconvenues sur le marché des transferts cet été mais continuent à prospecter. La nouvelle cible d'Olivier Renard se nommerait Dylan Batubinsika. L'ancien joueur de l'Antwerp est désormais actif à Saint-Étienne.

Un dossier compliqué

Chez les Verts, Batubinsika a disputé 25 matchs en Ligue 1 la saison dernière, mais a perdu sa place de titulaire dans les derniers mois d'une campagne particulièrement pénible, marquée par la relégation en Ligue 2. Actuellement, il s'entraîne avec l'équipe réserve et a été placé sur la liste des transferts.

Le joueur lui-même préférerait un transfert vers le championnat belge plutôt qu'un transfert au Moyen-Orient, rapporte Le Progrès. Le Congolais de 29 ans est convoité par des pays du Golfe, mais aussi par le Panathinaïkos.

Pour l'heure, ni le Sporting ni le club grec ne veulent payer le prix fixé par Saint-Étienne. Les deux directions veulent profiter de la situation de Batubinsika pour revoir l'indemnité à la baisse. Après quatre ans au Bosuil, il faudra donc attendre encore un peu pour potentiellement revoir le gaillard en Pro League.