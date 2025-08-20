Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

Timothé Nkada est appelé à jouer un rôle en vue dans la saison du Standard. Il s'est confié sur les coulisses de son arrivée au club.

Très en verve lors de sa montée contre Genk, Timothé Nkada a ensuite montré ce qu'il avait dans le ventre face à la défense de l'Union. Monté suite à l'exclusion de Thomas Henry, le nouvel attaquant des Rouches a causé une belle frayeur à Kevin Mac Allister, qui s'en est bien sorti en échappant à l'exclusion. Il s'est confié à SudInfo quelques joueurs avant sa probable première titularisation vu les absences d'Henry et de Denis Ayensa.

Pour le Français de 26 ans, le mercato a été mouvementé : "C’était un peu long c’est vrai car il y a eu des premiers contacts avec Rodez au mois de juin. Les négociations étaient compliquées au début mais Rodez a fini par accepter dans le courant du mois d’août. Pour nous, joueurs, les périodes de mercato sont toujours un peu délicates à vivre surtout quand on est en instance de départ".

Le bon projet au bon moment

Le joueur suscitait de l'intérêt, notamment en Allemagne, mais n'a pas hésité : "Il y avait d’autres opportunités qui s’offraient à moi mais le Standard, c’est le bon step à cet instant de ma carrière. C’est un des plus grands, voire le plus grand club de Belgique dont le projet m’a séduit. Tout était réuni pour que je termine ici".

Nkada a pris ses renseignements avant de venir : "J'ai parlé avec Andréas Hountondji que j’avais remplacé à Rodez et avec qui je suis resté en contact. Il m’a parlé en bien du club tout comme Maxime Busi, Liégeois qui a joué à Reims".

Son choix était fait : "Marc Wilmots n’a pas eu à me convaincre. Il m’a juste dit qu’il voulait que je fasse partie de la reconstruction de son club tout en me donnant quelques informations sur celui-ci et en me disant où il voulait l’emmener. J’ai été très rapidement séduit par le projet".