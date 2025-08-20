Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

L'été dernier, Gaëtan Coucke a fait le choix du portefeuille en signant en Arabie Saoudite. Mais l'aventure n'aura duré qu'une saison.

Il y a un an, Gaëtan Coucke ne s'est pas fait que des amis en rejoignant Al-Orobah. Le gardien a refusé de prolonger à Malines, ce qui a vu le KV déplorer un solide manque à gagner avec ce transfert libre. Anderlecht était également sur le coup, mais le choix de l'ancien Diable Rouge (une sélection, en 2020) était fait.

Coucke a donc rejoint l'équipe de Kurt Zouma et Ismaël Kandouss en Saudi Pro League. Il s'y est immédiatement imposé comme titulaire. Mais la chute de l'équipe en deuxième division a accéléré son départ cet été.

Deux ans de contrat en Italie

Plutôt que d'opter pour un autre club saoudien, Coucke est revenu en Europe : il a paraphé un contrat de deux ans à la Sampdoria. L'ancien malinois découvre donc un deuxième championnat étranger mais ne côtoiera pas l'élite italienne : cela fait trois ans que la Samp' évolue en Serie B.

Gaëtan Coucke n'a toujours que 26 ans et relance ainsi sa carrière en revenant sur le vieux continent. Il arrive à Gènes avec une place de titulaire à prendre et pourra peut-être déjà s'illustrer ce weekend pour la reprise de la Serie B contre Modena.

La saison dernière, la Sampdoria avait vécu des moments très compliqués, loin des premières places du classement. L'équipe avait même failli descendre en Serie B mais avait assuré son maintien à l'issue d'un barrage contre Salernitana.