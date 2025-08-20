Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe
L'été dernier, Gaëtan Coucke a fait le choix du portefeuille en signant en Arabie Saoudite. Mais l'aventure n'aura duré qu'une saison.
Il y a un an, Gaëtan Coucke ne s'est pas fait que des amis en rejoignant Al-Orobah. Le gardien a refusé de prolonger à Malines, ce qui a vu le KV déplorer un solide manque à gagner avec ce transfert libre. Anderlecht était également sur le coup, mais le choix de l'ancien Diable Rouge (une sélection, en 2020) était fait.
Coucke a donc rejoint l'équipe de Kurt Zouma et Ismaël Kandouss en Saudi Pro League. Il s'y est immédiatement imposé comme titulaire. Mais la chute de l'équipe en deuxième division a accéléré son départ cet été.
Deux ans de contrat en Italie
Plutôt que d'opter pour un autre club saoudien, Coucke est revenu en Europe : il a paraphé un contrat de deux ans à la Sampdoria. L'ancien malinois découvre donc un deuxième championnat étranger mais ne côtoiera pas l'élite italienne : cela fait trois ans que la Samp' évolue en Serie B.
Benvenuto in blucerchiato Gaëtan. 🇧🇪#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/m9NmxlbHXk— U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 19, 2025
Gaëtan Coucke n'a toujours que 26 ans et relance ainsi sa carrière en revenant sur le vieux continent. Il arrive à Gènes avec une place de titulaire à prendre et pourra peut-être déjà s'illustrer ce weekend pour la reprise de la Serie B contre Modena.
La saison dernière, la Sampdoria avait vécu des moments très compliqués, loin des premières places du classement. L'équipe avait même failli descendre en Serie B mais avait assuré son maintien à l'issue d'un barrage contre Salernitana.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot