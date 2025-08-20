Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"
Anderlecht sera sous pression contre l'AEK Athènes, un adversaire qui s'annonce plus redoutable que le Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi s'est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre.

L'effectif de l'AEK est plutôt conséquent de qualité. Besnik Hasi en est conscient, mais cela ne sera pas une excuse si son équipe ne joue plus en Europe en septembre. "L'AEK est une équipe très expérimentée et très douée balle au pied. Elle joue avec beaucoup de joueurs centraux afin de pouvoir mettre en place des combinaisons courtes. Et puis, bien sûr, elle dispose de deux attaquants puissants et rapides. Nous devrons être très bons pour contrer cela", explique-t-il en conférence de presse.

L'un de ces attaquants est bien sûr Luka Jovic. En 2019, le Real Madrid a déboursé 63 millions d'euros pour le recruter à l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui, sa valeur marchande est bien moindre (4,5 millions), mais le Serbe est toujours capable de marquer des buts. 

"Nous n'avons pas préparé nos défenseurs à l'affronter de manière spécifique. Nous réfléchissons à la manière de le contrer. Il a coûté 60 millions à l'époque et il a bien sûr les qualités requises. Mais il n'y a pas que Jovic. Plus nous le tiendrons éloigné du but, mieux ce sera pour nous, car il est très dangereux dans la surface", poursuit Hasi.

Plus le droit à l'erreur

L'entraîneur anderlechtois sent la pression peser sur ses épaules. Il sait que commencer la saison avec deux éliminations en trois tours préliminaires n'est pas une option : "Je sais que la Coupe d'Europe est importante pour tous les grands clubs belges, pas seulement pour nous".

"L'aspect financier joue un rôle et après notre élimination par Häcken, nous avons déjà perdu un joker. Nous pouvions encore perdre contre Brann Bergen. Mais l'AEK... quelles sont nos chances ? Je dirais que ce serait un exploit si nous passions", estime l'Albanais.

Besnik Hasi aurait bien sûr préféré jouer d'abord à l'extérieur, mais il n'a pas obtenu gain de cause, pour la troisième fois de suite : "C'est un tirage au sort, mais c'est très regrettable pour nous. Ici, à domicile, nous pouvons toujours faire un peu plus. Je l'ai vécu en tant que joueur, assistant et entraîneur... Quand nous jouons devant nos supporters, nous marquons plus facilement". Comme contre Tiraspol, il faudra faire la différence à la maison...face à une opposition toute autre.

