🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

Anderlecht joue en ce moment contre l'AEK Athènes. Kasper Dolberg a lancé les hostilités de la meilleure des manières.

Avec l'élimination contre Häcken, après les déclarations de Besnik Hasi qui qualifiait d'exploit une potentielle qualification contre l'AEK Athènes, la rencontre de ce soir sentait le soufre.

Comme face à Häcken, c'est Kasper Dolberg qui a mis le Sporting aux commandes. Et de quelle manière ! Parfois décrié, le Danois a fait rugir le Lotto Park avec une frappe fulgurante.



Présent dans les matchs importants

Trouvé à l'entrée du rectangle par Thorgan Hazard, l'ancien de l'Ajax a senti qu'il disposait d'une petite seconde pour se retourner grâce à un marquage un peu trop lâche.

Il en a profité pour se mettre face au but et de décocher une frappe absolument sensationnelle en pleine lucarne. Le gardien grec n'a rien pu faire, le ballon était trop puissant et remarquablement placé.

🔥 l Kasper Dolberg ouvre le score pour Anderlecht sur une assist de Thorgan Hazard ! (1-0)



August 21, 2025

Préservé en championnat, Kasper Dolberg répond présent en Europe : son quatrième but en quatre matchs. Sans lui, Anderlecht connaîtrait des difficultés plus sérieuses encore.