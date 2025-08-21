Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Genk se déplace ce jeudi en Pologne pour défier le Lech Poznan. Le capitaine Bryan Heynen aborde ce duel européen avec confiance.

Le KRC Genk affronte ce jeudi soir le Lech Poznan. L’objectif des Limbourgeois sera clair : se mettre en position de force avant le retour à domicile.

Le capitaine Bryan Heynen attend ce duel avec impatience. Il avait croisé le Lech Poznan il y a sept ans, mais depuis les tribunes. Cette fois, il pourra mener son équipe sur le terrain et espérer la guider vers la victoire.

Lire aussi… Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

"J’espère que nous pourrons refaire le coup d’Istanbul", explique Heynen dans Het Belang van Limburg, en référence au fameux succès 2-4 contre Besiktas en Turquie.

"Je suis vraiment impatient de jouer ces rencontres européennes. En Belgique, on se connaît par cœur, mais en Europe, il y a souvent plus d’espaces. Ça doit convenir à notre équipe. Même si nous sommes jeunes, nous avons assez de confiance pour jouer libérés", poursuit-il.

Heynen sait que la Conference League n’a pas l’aura de l’Europa League. "Ce sont deux matchs de plus et les affiches sont souvent plus prestigieuses. L’Europa League a plus de prestige, nous savons très bien ce qui est en jeu", conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Lech Poznan - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan
Bryan Heynen

Plus de news

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Tzolis - Ordonez - Mmaee - Tau

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Tzolis - Ordonez - Mmaee - Tau

11:20
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

21:20
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00
Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

10:30
Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

10:00
Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

09:30
Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

09:00
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

08:31
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00
Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

07:40
Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

07:00
Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

23:00
Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

23:00
Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

22:30
L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

22:00
Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

21:40
"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

21:00
Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

20:40
Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

20:24
Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

Blessé et oublié, un Diable Rouge pourrait rebondir en Serie A

20:00
OFFICIEL : Charleroi recrute un international algérien d'expérience

OFFICIEL : Charleroi recrute un international algérien d'expérience

19:30
3
Anderlecht en est-il déjà dépendant ? "Maintenant, ils se mettent à deux ou trois pour l'arrêter"

Anderlecht en est-il déjà dépendant ? "Maintenant, ils se mettent à deux ou trois pour l'arrêter"

19:00
La Croky Cup a repris ses droits : tout savoir sur le dernier tour avant l'arrivée des équipes professionnelles

La Croky Cup a repris ses droits : tout savoir sur le dernier tour avant l'arrivée des équipes professionnelles

18:40
Qui veut la peau du stade de la RAAL ? "Dommage qu'on nous tire dessus à boulets rouges"

Qui veut la peau du stade de la RAAL ? "Dommage qu'on nous tire dessus à boulets rouges"

18:20
Anderlecht loin du top 3 ? "Dès que cela ira moins bien, les joueurs feront sentir qu'ils n'aiment pas les passe-droits"

Anderlecht loin du top 3 ? "Dès que cela ira moins bien, les joueurs feront sentir qu'ils n'aiment pas les passe-droits"

18:00
2
Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

17:30
L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

17:00
Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

16:30
Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard

Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard

16:00
Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

15:30
Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

15:00
Le Standard accélère, cette fois côté départs : Marc Wilmots se rapproche du grand objectif de la direction

Le Standard accélère, cette fois côté départs : Marc Wilmots se rapproche du grand objectif de la direction

14:40
La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"

La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (A)
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:30 KuPS KuPS
Malmö Malmö 19:00 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 19:00 AEK Larnaca AEK Larnaca
?kendija 79 ?kendija 79 20:00 Ludogorets Ludogorets
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 20:00 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 20:00 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 20:00 Utrecht Utrecht
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 20:15 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 20:30 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 20:45 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 20:45 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 21:00 Braga Braga
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved