Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

Genk se déplace ce jeudi en Pologne pour défier le Lech Poznan. Le capitaine Bryan Heynen aborde ce duel européen avec confiance.

Le KRC Genk affronte ce jeudi soir le Lech Poznan. L’objectif des Limbourgeois sera clair : se mettre en position de force avant le retour à domicile.

Le capitaine Bryan Heynen attend ce duel avec impatience. Il avait croisé le Lech Poznan il y a sept ans, mais depuis les tribunes. Cette fois, il pourra mener son équipe sur le terrain et espérer la guider vers la victoire.



"J’espère que nous pourrons refaire le coup d’Istanbul", explique Heynen dans Het Belang van Limburg, en référence au fameux succès 2-4 contre Besiktas en Turquie.

"Je suis vraiment impatient de jouer ces rencontres européennes. En Belgique, on se connaît par cœur, mais en Europe, il y a souvent plus d’espaces. Ça doit convenir à notre équipe. Même si nous sommes jeunes, nous avons assez de confiance pour jouer libérés", poursuit-il.

Heynen sait que la Conference League n’a pas l’aura de l’Europa League. "Ce sont deux matchs de plus et les affiches sont souvent plus prestigieuses. L’Europa League a plus de prestige, nous savons très bien ce qui est en jeu", conclut-il.