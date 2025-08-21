Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Parti du PSV pour Al-Ahli à 21 ans, Matteo Dams avait surpris tout le monde. Critiqué pour son choix, le Diablotin disputera une finale de Super coupe face à Cristiano Ronaldo à Hong-Kong.

Son départ avait fait couler beaucoup d’encre. Le transfert de Matteo Dams du PSV vers Al-Ahli, cet hiver, a été largement critiqué. Beaucoup ont dénoncé un choix de carrière catastrophique.

Considéré comme un grand espoir au poste de latéral gauche, il représentait une solution à long terme pour les Diables Rouges. La Belgique n'a pas énormément de solutions en défense.

Mais sur le terrain, Dams continue d’avancer. Son équipe, Al-Ahli, vient de se qualifier pour la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite après une grosse victoire 1-5 contre Al-Qadsiah.

En face, plusieurs anciens de Pro League évoluent sous les couleurs d’Al-Qadsiah : Cameron Puertas (ex-Union SG), Christopher Baah (ex-Genk) et Koen Casteels, l’ancien gardien des Diables Rouges.

Al-Ahli défiera Al-Nassr, l’équipe de Cristiano Ronaldo. L’occasion rêvée pour Dams de se mesurer à l’une des icônes du football mondial.