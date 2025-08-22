Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Photo: © photonews

Repris par Mircea Rednic pour le stage de préparation au Touquet, Daryl Leunga Leunga jouit de l'intérêt concret de Monaco, club avec lequel il a déjà un accord verbal pour un contrat de quatre ans. Reste à convaincre le Standard... et Marc Wilmots.

Surprise dans la sélection de Mircea Rednic pour le stage de pré-saison au Touquet, Daryl Leunga Leunga est l’une des plus grandes promesses actuelles de l’académie liégeoise.

Le jeune défenseur central de 17 ans, dont le style n’est pas sans rappeler celui d’un certain Eliaquim Mangala, a même eu droit à du temps de jeu en match amical. Il n’a cependant pas encore joué en Pro League.

Parti pour être titularisé avec le SL16 FC en D1 ACFF et intégré dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’équipe première, Daryl Leunga Leunga pourrait toutefois... quitter le Standard avant la fin du mercato.

L'AS Monaco fonce sur Daryl Leunga Leunga

Selon nos informations, le Belgo-Camerounais suscite un intérêt concret de l’AS Monaco, club avec lequel il dispose déjà d’un accord verbal portant sur un contrat de quatre ans. Reste désormais à convaincre Marc Wilmots.

En effet, le club monégasque souhaiterait étaler le paiement de la petite indemnité que le Standard récupérerait, tandis que Marc Wilmots voudrait que l’argent arrive directement dans les caisses du matricule 16.

Il s’agit de l’un des derniers points de discorde entre les différentes parties. Sous contrat professionnel jusqu’en 2027, Daryl Leunga Leunga pourrait donc quitter le Standard sans avoir disputé le moindre match officiel avec l’équipe première.

