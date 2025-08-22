OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Aster Vranckx quitte Wolfsburg pour rejoindre Sassuolo en prêt avec option d'achat. Le Diable Rouge aura l'occasion de relancer sa carrière en Italie.

Aster Vranckx change de pays. En quête de temps de jeu et d’un nouvel élan pour sa carrière, le milieu belge quitte Wolfsburg et prend la direction de l’Italie. Sassuolo a officialisé son arrivée ce vendredi soir.

Courtisé depuis plusieurs jours, le Diable Rouge de 22 ans rejoint le club italien sous forme de prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat. Une opportunité pour lui de retrouver du rythme dans un championnat qu’il connaît après son passage mitigé à l’AC Milan.

Le jeune milieu f.ormé à Malines espère cette fois s’imposer. Sassuolo, de retour en Serie A, lui offre un cadre idéal pour relancer sa carrière.

Beaucoup de blessures

Les derniers mois n’ont pas été tendres pour Vranckx. Depuis 2023, il a enchaîné les blessures et passé pas moins de 143 jours à l’infirmerie. Une situation qui a freiné sa progression.

Après un prêt décevant à Milan, Vranckx espère que cette nouvelle expérience sera la bonne. Sassuolo mise sur sa combativité et sa jeunesse.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Wolfsburg
Sassuolo
Aster Vranckx

Plus de news

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

22:00
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
1
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21
Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

17:40
"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

16:40
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11 Interview

"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

15:45
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

14:40
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00
Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

14:20
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

14:00
"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

13:30
"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

13:00
16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

12:30
"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

12:00
3
Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

11:30
Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

11:00
"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

10:30
Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

10:00
Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

09:30
Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

09:00
"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 1
Bayern Munich Bayern Munich 6-0 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 Hoffenheim Hoffenheim
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 23/08 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24/08 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 24/08 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved