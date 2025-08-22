OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Aster Vranckx quitte Wolfsburg pour rejoindre Sassuolo en prêt avec option d'achat. Le Diable Rouge aura l'occasion de relancer sa carrière en Italie.

Aster Vranckx change de pays. En quête de temps de jeu et d’un nouvel élan pour sa carrière, le milieu belge quitte Wolfsburg et prend la direction de l’Italie. Sassuolo a officialisé son arrivée ce vendredi soir.

Courtisé depuis plusieurs jours, le Diable Rouge de 22 ans rejoint le club italien sous forme de prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat. Une opportunité pour lui de retrouver du rythme dans un championnat qu’il connaît après son passage mitigé à l’AC Milan.

Le jeune milieu f.ormé à Malines espère cette fois s’imposer. Sassuolo, de retour en Serie A, lui offre un cadre idéal pour relancer sa carrière.

Beaucoup de blessures

Les derniers mois n’ont pas été tendres pour Vranckx. Depuis 2023, il a enchaîné les blessures et passé pas moins de 143 jours à l’infirmerie. Une situation qui a freiné sa progression.

Après un prêt décevant à Milan, Vranckx espère que cette nouvelle expérience sera la bonne. Sassuolo mise sur sa combativité et sa jeunesse.