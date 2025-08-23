"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht s'apprête à vivre une semaine cruciale. La semaine prochaine, Besnik Hasi devra décrocher avec son équipe un ticket pour la Conference League face à l'AEK Athènes, sous peine de se retrouver sous pression. Franky Van der Elst fait le constat.

"Si ça tourne mal, il faut quasiment remporter le titre ou la coupe pour rattraper ça. L’Union et probablement aussi le Club de Bruges vont encore encaisser des millions via la Ligue des Champions, Genk a l’Europa League… et eux, ils ne joueraient même pas l’Europe ? Ce serait quand même pénible. La concurrence prendrait encore de l’avance", prévient le consultant et ancien Diable Rouge Franky Van der Elst dans le Nieuwsblad.

Il pointe également la déclaration malheureuse de Besnik Hasi, selon laquelle passer contre l’AEK serait un exploit. "Si tu es éliminé par Häcken et que tu ne décroches même pas de ticket européen, c’est difficile de dire que tu ressors grandi en tant qu’entraîneur. Il a fait quelques déclarations malheureuses sur l’AEK, qui s’est avéré n’être qu’une équipe tout à fait ordinaire."

Un autre style de jeu

Selon Franky Van der Elst, l’équipe de Besnik Hasi a adopté un nouveau style de jeu bien défini. "Cela demande encore un peu de temps – il y aura encore des transferts. Mais c’est devenu un peu la méthode moderne, hein. Plus d’énergie, plus de pressing vers l’avant, plus de récupérations hautes qui te permettent d’arriver plus vite au but. Genk a fait exactement la même chose à Poznan."

Il comprend aussi pourquoi Besnik Hasi a choisi cette approche. "Je pense qu’Anderlecht devait tenter autre chose. L’année dernière, ils ont perdu à domicile contre Bruges en play-offs et plus personne ne semblait déçu. Anderlecht devait briser ça. Hasi estime que le mieux est de le faire avec plus d’intensité et d’agressivité."

Franky Van der Elst souligne enfin qu’Anderlecht doit conserver son identité en possession de balle. "Il doit s’assurer qu’Anderlecht reste Anderlecht quand il a le ballon, que ce ne soit pas toujours du jeu direct et vertical. Maintenant, ils ont encore la qualité pour cela."

