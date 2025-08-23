Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

L'été dernier, Ivan Santini est retourné en Croatie. Il y a quelques jours, il était au coeur d'un transfert remarqué au pays.

Révélé à Courtrai, à son top au Standard, arrivé au mauvais moment à Anderlecht, Ivan Santini avait marqué le football belge sur la fin de la dernière décennie. Tout de même auteur d'une saison à 16 buts au Lotto Park, l'attaquant croate a pas mal bourlingué depuis.

Le championnat chinois, l'Arabie Saoudite, la Suisse : Santini a pas mal bougé, rarement avec autant de réussite que lors de ses années en Pro League. La saison dernière, il est revenu en Croatie. Il y a disputé une saison honnête ; mais malgré ses 7 buts, Sibenik a été relégué.

De quoi lui valoir un transfert dans une autre équipe de l'élite croate ? C'est tout l'inverse : les cheveux longs plaqués vers l'arrière, la moustache hirsute, Ivan Santini a été présenté au HNK Zadar...en quatrième division. Un choix du coeur : il s'agit du club où l'ancien international croate a été formé jusqu'à ses 17 ans, il n'y avait jamais évolué en équipe première et veut aider son club de toujours, tombé bien bas après des années de gloire.

VELIKI POVRATAK U HNK ZADAR Ivan Santini nakon 12 godina opet u dresu omiljenog kluba: "Lijepo je biti kući" - https://t.co/N4Q3NYrED0 pic.twitter.com/HdnimwpheU — 023.hr (@023zadar) August 19, 2025

En terrain connu

"C'est agréable d'être à la maison. Pendant toutes ces années d'absence, j'ai suivi mon club et j'ai toujours eu envie d'y retourner un jour. J'étais constamment attristé de voir à quel point notre football, mondialement connu et qui nous a donné tant de joueurs de classe mondiale, était tombé si bas. J'ai toujours eu un grand désir de revenir et maintenant, Dieu merci, le moment est venu", explique-t-il, dans des propos relayés par le média 023.

Son nouvel entraîneur ne s'attendait pas à pareil renfort : "J'attends avec impatience chaque instant passé avec lui car, Dieu merci, nous avons encore beaucoup à apprendre de lui. Avec lui, nous serons bien meilleurs, nous porterons le club au niveau que nous souhaitons atteindre et nous continuons sur notre lancée, nous sommes forts. Ivan, merci d'être venu, merci de nous avoir encouragés, merci d'être revenu, merci de vouloir élever ton club à un niveau supérieur". On appelle ça le sens de l'accueil.