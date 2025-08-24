🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

Le match contre le Malines a été, pour les supporters de l'Antwerp, un hommage à Gino. "Den Gino" était un fan bien connu au Bosuil depuis de nombreuses années.

Guido Acke, mieux connu sous le nom de "den Gino", suivait l’Antwerp depuis les années 70. Au stade, il était reconnu pour ne pas hésiter à faire entendre sa voix : il appréciait les confrontations intenses au Bosuil. Lui-même a mené son combat le plus difficile contre une terrible maladie : Gino a été touché par le cancer et était en soins palliatifs depuis le début du mois de juin.

Il y a un peu plus d’une semaine, il a été annoncé que Gino était décédé à l’âge de 64 ans. Il laisse derrière lui son épouse, avec qui il était marié depuis près de trente ans, et deux filles. Le groupe Dynamite a appelé à rendre un hommage plus que mérité au fan de l’Antwerp disparu lors du match de championnat contre Malines.



Tous en blanc pour le supporter de l'Antwerp Gino

L'appel était de venir au stade en blouses blanches de médecin, comme la veste typique que Gino portait lui-même régulièrement. Ceux qui ne possédaient pas de blouse de médecin étaient invités à se rendre au Bosuil en vêtements blancs. Cet appel a été largement suivi, de sorte que le Bosuil était presque entièrement de couleur blanche.

Malines participe à l'hommage rendu à Gino

Et ce n'était pas tout, car une fois que le match avait atteint les douze minutes, un hommage supplémentaire à Gino a été rendu. "Gino, Gino", résonnait dans les tribunes. En outre, une bannière a été déployée avec le texte : "Les légendes ne meurent jamais, repose en paix Gino Lawijt". Une référence à un autre surnom de Gino.

Ensuite, un You'll Never Walk Alone a suivi. Il était également agréable de voir les supporters de Malines participer en chantant la chanson de Gerry & the Pacemakers. Nous espérons que cet hommage apportera un peu de réconfort aux proches et à la famille de Gino.