Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

Herbert Neumann est l'un des entraîneurs ayant eu la carrière la plus courte au Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur allemand a été limogé après seulement quatre matchs... et est aujourd'hui porté disparu.

Après trois titres consécutifs, Herbert Neumann a été chargé de remplacer Johan Boskamp sur le banc du Sporting d’Anderlecht en 1995. "Paul Courant, qui s'apprêtait à succéder à la légende vivante Michel Verschueren, fut complètement captivé par l'Allemand qui avait été en réussite aux Pays-Bas en tant qu'entraîneur de Vitesse Arnhem", rappelait le RSCA sur son site Internet en 2020.

Entraîneur prometteur, il est l'un de ceux ayant eu la carrière la plus courte avec les Mauves. Après quatre matchs, dont deux défaites en championnat et une en préliminaire de Ligue des Champions contre Ferencvaros, il avait déjà été écarté.

"Il a alors honnêtement admis qu'il était dans une sorte de midlife en 1995 et qu’il fonctionnait mieux dans un environnement familial et convivial. Herbert Neumann était conduit par la peur. Après cinq jours, il se rendait déjà à contrecœur à l'entraînement", détaillait le RSCA au moment de rappeler à ses supporters des moments historiques du club durant la crise du Covid-19.

Où est passé Herbert Neumann ?

Une personnalité renfermée, qui ne l'a jamais quittée. Selon l'Algemeen Dagblad, l'Allemand de 70 ans est introuvable. Même à Cologne, sa ville natale, personne ne sait où il se trouve.

"Je ne connais plus personne qui lui parle ou qui le voit", a confié son ancien entraîneur adjoint à Vitesse Arnhem, Edward Sturing, au quotidien allemand. "C'est triste, car c'était un joueur et un entraîneur fantastique." Marco Bogers, le directeur de Graafschap, a aussi déclaré que Herbert Neumann avait été introuvable pendant quelques mois lorsqu'il évoluait au sein du club néerlandais.

D'après l'Algemeen Dagblad, ce sont des problèmes d'alcool, de dépression et de vie privée qui l'ont mené à cet isolement. Les tentatives des clubs de le joindre sont restées vaines, et le FC Cologne a déclaré vouloir respecter sa vie privée.

Selon Alfred Schreuder, l'ancien entraîneur du Club de Bruges qui le connaît bien, il est : "une personne à part, avec son propre style et sa propre vision du football." Aujourd'hui, il s'est complètement retiré de la vie publique.