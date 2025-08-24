David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

Pour Dender et Louvain, un véritable "match de la cave" est déjà au programme ce dimanche soir. Les deux équipes ont désespérément besoin de points, ce qui ajoute beaucoup de pression à la rencontre.

Louvain a obtenu 1 point sur 12 pour commencer le championnat et se retrouve en dernière position au classement, tandis que Dender occupe l’avant-dernière place avec le double d'unités.

Résultat déjà nécessaire pour Louvain et David Hubert

Cependant, David Hubert n’est pas encore trop inquiet pour l’avenir. "Quand je vois avec quelle résilience mes joueurs ont fait face à ces résultats négatifs à chaque fois, je pense qu’un bon résultat est plus proche que ce que nous pensons", a-t-il assuré en conférence de presse.



Pour Hubert, il est clair qu’un résultat doit maintenant suivre. "Ce serait bénéfique pour le développement du club et de l’équipe à ce stade de la compétition."

Attention à la malédiction de Dender

Les précédents entraîneurs d’OHL n’ont pas de bons souvenirs de Dender. Oscar Garcia a été licencié en novembre dernier après un partage contre Dender, tandis que Chris Coleman a perdu 5-0 à Dender lors des Europe Play-offs et a alors compris qu’il ne continuerait pas non plus son aventure à Den Dreef.

"Espérons donc ne pas répéter cela. Il faut surtout espérer que les garçons n’aient pas besoin de cette motivation supplémentaire", a déclaré David Hubert à ce sujet.