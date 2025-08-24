Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

L'Antwerp s'apprête à réaliser deux ventes importantes dans les prochaines heures. Absents du groupe pour la réception de Malines, Senne Lammens et Michel-Ange Balikwisha sont en passe de quitter le Bosuil.

Plusieurs changements sont à noter dans la sélection de l’Antwerp, qui reçoit Malines ce dimanche à 13h30. Le Great Old est en passe de finaliser deux ventes importantes, et les deux joueurs concernés sont absents du groupe.

Après un long intérêt de plusieurs clubs qui n’avait mené à aucune offre, Senne Lammens est sur le point de quitter le Bosuil. Manchester United va débourser 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le portier ne figure pas dans la sélection de Stef Wils et est remplacé par Yannick Thoelen, 35 ans, arrivé en janvier en provenance de… Malines, et qui est titulaire pour cette rencontre face à ses anciennes couleurs.



Lammens et Balikwisha quittent l'Antwerp

De son côté, Michel-Ange Balikwisha est également sur le point de rejoindre un club qui s’intéresse à lui depuis longtemps : le Celtic. Les Écossais avaient déjà manifesté leur intérêt en janvier, mais l’ancien joueur du Standard était alors blessé.

Le Celtic est revenu à la charge cet été et a proposé le montant réclamé par l’Antwerp, compris entre cinq et six millions d’euros. C’est Marwan Al-Sahafi, l’ancien joueur du Beerschot, qui le remplace.

Auteur de six buts et d’une passe décisive lors de son passage dans l’autre club anversois, l’ailier gauche saoudien avait inscrit six buts et délivré une passe décisive en 28 apparitions. Il est lui aussi titulaire pour cette première rencontre face à Malines.