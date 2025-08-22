Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Muzamel Rahmat
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Longtemps observé par Manchester United, Senne Lammens pourrait quitter l'Antwerp dans les prochains jours. Le club anglais est en pleine négociation avec son club.

À Manchester United, le chantier continue. Le club veut se projeter vers l’avenir et bâtir une équipe capable de retrouver les sommets en Angleterre comme en Europe. Ruben Amorim, l'entraîneur mancunien, veut des gros changements.

Senne Lammens, le gardien de l'Antwerp, a attiré l’œil des recruteurs de Manchester United, séduits par son potentiel et sa régularité. Selon Het Laatste Nieuws, les discussions se sont récemment intensifiées.

Les contacts entre l’entourage du joueur et United avancent bien. Un accord personnel ne semble plus très loin. Pour Amorim, Lammens incarne le profil idéal, jeune et dynamique.

Une question de temps ?

André Onana, malgré son statut de titulaire, multiplie les erreurs. Altay Bayindir, sa doublure, ne convainc pas. Amorim aimerait réinjecter de la concurrence et pousser ses portiers à se dépasser.

L’Antwerp réclame 20 millions d’euros pour son gardien. Et avant de boucler l’opération, Manchester United doit libérer une place dans l’effectif.

