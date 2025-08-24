Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

Passé par Seraing, Jupille et le Standard, Jonathan Soye Ndime quitte déjà Genk et s'engage au Torino, en Italie.

Il aurait bientôt pu faire ses débuts dans le monde professionnel en Challenger Pro League avec le Jong Genk. Il n’en est rien.

Jeune milieu de terrain passé par Seraing (2015-2016), Jupille (2016-2017) et le Standard (2017-2023), Jonathan Soye Ndime quitte déjà le Racing Genk.

Le jour de son 16e anniversaire, ce dimanche, le médian passé par l'équipe nationale U15 s’est officiellement engagé au Torino, où il évoluera d’abord avec les équipes de jeunes.

Au mois d’avril, Jonathan Soye Ndime intégrait le 11 type de la compétition ADIDAS CUP U16, compétition où sont présentes plusieurs des meilleures académies du monde.

Il s’agit donc d’un nouveau très jeune joueur belge qui quitte déjà notre pays, dans une situation à double tranchant : la possibilité de se révéler en Italie existe, mais celle de se faire oublier et de revenir en Belgique dans une moins bonne situation d’ici quelques années également.

