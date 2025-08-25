🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

Il y avait des émotions très différentes chez les entraîneurs après Antwerp - Malines. Fred Vanderbiest ne pouvait pas cacher qu'il était profondément contrarié. Stef Wils, quant à lui, s'est montré satisfait de la mentalité de ses joueurs et a salué les supporters du Great Old.

Stef Wils avait évidemment donné un plan à ses joueurs, mais celui-ci n’a pas immédiatement porté ses fruits. "Nous ne pouvions pas les forcer à faire des choix. Je trouvais que le terrain était beaucoup trop grand. Pendant les 20 à 25 premières minutes, nous avons eu du mal", a reconnu l’entraîneur de l'Antwerp, dont l’équipe était initialement menée au score. L’expulsion de Praet ne semblait pas arranger les choses.

"Ensuite, il était essentiel de rester bien organisé et de savoir que nous aurions encore une ou deux occasions. Cette fois, ce n’était pas une question de chance, mais vous savez que Doumbia a un bon tir. Félicitations aux joueurs pour leur mentalité en deuxième mi-temps. Si vous voyez comment les supporters nous soutiennent dans les moments difficiles, c’est exactement ce dont nous avons besoin." Regardez sa réaction ci-dessous.

Stef Wils satisfait, Fred Vanderbiest contrarié

Pour Malines, ce fut un moment difficile à digérer au Bosuil. "Cela montre que le football peut être très beau mais aussi très cruel", souligne immédiatement Vanderbiest. "Nous l’avons vécu. En première mi-temps, nous avions le contrôle dans une certaine mesure. À cause d’une erreur de jeunesse, nous avons concédé un corner sur lequel nous étions endormis dans la deuxième zone." Hammar a laissé Somers seul, et celui-ci a marqué le 1-1.

Malgré l’avantage numérique, Malines est reparti les mains vides. "Nous avons eu suffisamment d’occasions ou de demi-occasions pour faire pencher le match en notre faveur. Ce qui me dérange énormément, c’est que j’ai répété cette semaine des milliers de fois de ne pas laisser Doumbia tirer au but. Nous ne méritions pas de perdre de cette façon. Je pense que nous avons livré notre meilleur match de la saison, et nous repartons sans aucun point."

Vanderbiest a également souligné que son équipe, après des matchs plus médiocres, avait parfois réussi à prendre les trois points. Son analyse est visible ci-dessus. C’était le genre de match où une seule action pouvait déterminer en grande partie les émotions finales, qui étaient très variées.

