🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le tournant de la rencontre entre Zulte Waregem et Saint-Trond fut assurément l'expulsion de Tobias Hedl en début de seconde période. Une carte rouge méritée ?

Zulte Waregem avait l'espoir d'accrocher un partage lors de la réception de Saint-Trond, ce samedi. Après une première période pauvre, le score était encore de 0-0 au repos. 

Mais en seconde période, l'expulsion précoce de Tobias Hedl a précipité les choses. Les Trudonnaires se sont finalement imposés 0-2 pour signer un début de saison historique, avec 13 points sur 15. Mais à l'Essevee, cette décision de Kevin Van Damme ne semble pas vraiment justifiée.

"Tant que c'était 11 contre 11, c'était équilibré. Les deux équipes ont eu quelques occasions. Quand on est tombé à dix, c'était difficile à gérer et il fallait essayer de ne pas trop encaisser", confiait le défenseur de l'Essevee Anton Tanghe après la rencontre.

Carton rouge sévère, selon Anton Tanghe et Sven Vandenbroeck

"Le carton rouge ? J'étais assez loin, mais à mon avis, Tobias est lancé en profondeur, on tire sur son épaule, il veut jouer le ballon et termine contre la cheville de l'adversaire", a-t-il déclaré au micro de Sporza. "Apparemment, ils ont dit que cela avait peu d'impact. Je trouve cela peut-être sévère, mais c'est quelque chose que nous devons accepter." 

De son côté, Sven Vandenbroeck estimait aussi que l'exclusion était sévère. "Je pense que le carton rouge pouvait être interprété dans les deux sens. Il a juste touché l’épaule, ce qui l’a fait tomber en arrière, et il se trouvait sur sa cheville, ce qui était impossible à manquer. En dehors de cette phase, il y a eu quelques moments où tout semblait tourner contre nous. On pourrait aussi contester certaines décisions."

Carte rouge méritée ?

Tu n'es pas connecté. Clique ici pour te connecter...
0%
100%

Tu peux encore voter jusqu'au 28/08/2025 08:00.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Zulte Waregem
Anton Tanghe
Tobias Hedl
Sven Vandenbroeck

Plus de news

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

14:20
Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

14:00
Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

13:40
Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses" Réaction

Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

13:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Romero - Gambor - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Romero - Gambor - Fofana

13:00
Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

13:00
🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

12:40
Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

11:40
1
📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

12:00
Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..."

10:45
Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

11:00
Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

11:20
1
Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

10:30
L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

09:30
"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

10:00
📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

09:00
🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

08:30
Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

24/08
Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?

Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?

07:40
Accord personnel trouvé : Nikola Stulic va intégrer les plus grosses ventes de l'histoire de Charleroi

Accord personnel trouvé : Nikola Stulic va intégrer les plus grosses ventes de l'histoire de Charleroi

08:00
"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht Interview

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

07:00
Mons et Meux éliminés, une P1 qualifiée : les résultats du 5e tour de la Croky Cup et les affiches du 6e tour

Mons et Meux éliminés, une P1 qualifiée : les résultats du 5e tour de la Croky Cup et les affiches du 6e tour

07:20
Un joueur belge en route vers La Liga ?

Un joueur belge en route vers La Liga ?

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

22:40
Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

24/08
Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

22:40
2
Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

23:00
Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union Analyse

Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

21:20
2
La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

21:40
🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

22:20
L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

22:00
Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

21:00
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

20:31
David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

20:45
Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

20:00
Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

24/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved