🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

Le tournant de la rencontre entre Zulte Waregem et Saint-Trond fut assurément l'expulsion de Tobias Hedl en début de seconde période. Une carte rouge méritée ?

Zulte Waregem avait l'espoir d'accrocher un partage lors de la réception de Saint-Trond, ce samedi. Après une première période pauvre, le score était encore de 0-0 au repos.

Mais en seconde période, l'expulsion précoce de Tobias Hedl a précipité les choses. Les Trudonnaires se sont finalement imposés 0-2 pour signer un début de saison historique, avec 13 points sur 15. Mais à l'Essevee, cette décision de Kevin Van Damme ne semble pas vraiment justifiée.

"Tant que c'était 11 contre 11, c'était équilibré. Les deux équipes ont eu quelques occasions. Quand on est tombé à dix, c'était difficile à gérer et il fallait essayer de ne pas trop encaisser", confiait le défenseur de l'Essevee Anton Tanghe après la rencontre.

Carton rouge sévère, selon Anton Tanghe et Sven Vandenbroeck

"Le carton rouge ? J'étais assez loin, mais à mon avis, Tobias est lancé en profondeur, on tire sur son épaule, il veut jouer le ballon et termine contre la cheville de l'adversaire", a-t-il déclaré au micro de Sporza. "Apparemment, ils ont dit que cela avait peu d'impact. Je trouve cela peut-être sévère, mais c'est quelque chose que nous devons accepter."

De son côté, Sven Vandenbroeck estimait aussi que l'exclusion était sévère. "Je pense que le carton rouge pouvait être interprété dans les deux sens. Il a juste touché l’épaule, ce qui l’a fait tomber en arrière, et il se trouvait sur sa cheville, ce qui était impossible à manquer. En dehors de cette phase, il y a eu quelques moments où tout semblait tourner contre nous. On pourrait aussi contester certaines décisions."