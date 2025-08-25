Réaction Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..."

Scott Crabbé depuis La Louvière
Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..."
L'Union n'a pas réussi à trouver la faille à la RAAL. Christian Burgess reconnaissait un manque de créativité à l'issue de la rencontre.

"Nous savions à quoi nous attendre en venant ici", explique d'emblée Burgess. De fait : la RAAL a parfaitement appliqué son plan de jeu, c'était moins le cas de l'Union : "Ce sont des joueurs qui se battent sur chaque ballons et misent sur les transitions. Il y a eu beaucoup de duels, peu d'occasions franches, le match était brouillon. Nous aurions dû faire mieux".

Les Saint-Gillois ont manqué de créativité à l'Easi Arena : "Oui, c'est vrai. Je ne veux pas chercher d'excuses mais ce n'est pas facile de faire circuler le ballon rapidement sur un terrain synthétique. Nous n'avons pas joué assez vite. Pourtant, nous nous étions entraînés, et plutôt bien, sur un synthétique pour créer de l'espace face à un bloc bas".

Lire aussi… Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

Kevin Rodriguez, l'un des seuls à tenter sa chance 

"Nous avons tout de même eu des occasions que nous aurions dû concrétiser. Il y a eu trop d'imprécisions dans le dernier geste, notamment dans les centres. Nous devons être plus exigeants avec nous-mêmes et être honnêtes en se disant que ce n'était pas suffisant", poursuit Burgess.

L'Union a affronté une équipe lui ressemblant sous certains aspects, avec beaucoup d'agressivité, des valeurs de cohésion et un système tactique miroirs : "C'était une grosse bataille avec deux équipes qui se battent. La Louvière n'a pas non plus pris le dessus, je ne me souviens pas de beaucoup d'arrêts de notre gardien. Ce 0-0 est un résultat assez logique. Le coach n'était pas content, les joueurs non plus. On s'attendait à plus de notre part."

Les troupes de Sébastien Pocognoli devront montrer plus le week-end prochain contre Anderlecht : "C'est un derby que tout le monde attend avec impatience. Les deux équipes élèvent toujours un peu leur niveau pour un derby. Mais que ce soit contre eux ou une autre équipe, nous devons garder la même intensité que les saisons précédentes".

