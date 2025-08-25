Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus
Matthieu Epolo a été présélectionné par la République démocratique du Congo pour la trêve internationale de septembre, mais il n'a pas été retenu dans la sélection finale. Son choix définitif de sélection nationale n'est donc pas encore fait.

Quelle équipe nationale Matthieu Epolo défendra-t-il chez les adultes, lui qui a été sélectionné avec les Espoirs belges dans les catégories U17, U18, U19 et U21 ?

Pour cette trêve internationale de septembre, le portier du Standard, né à Bruxelles de parents d'origine congolaise, a été présélectionné pour la première fois par la République démocratique du Congo.

Pas repris avec le Congo, Matthieu Epolo doit encore faire son choix

On pensait donc qu’il serait temps pour le gardien de 20 ans de faire un choix : accepter la sélection congolaise et changer de nationalité sportive, ou rester avec la Belgique. Ce choix définitif ne sera toutefois pas pris ce mois-ci.

En effet, Matthieu Epolo n’a pas été retenu dans la sélection finale de la RD Congo pour les matches contre le Soudan du Sud et le Sénégal, dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Cette sélection congolaise comprend notamment Joris Kayembe (Genk), Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Noah Sadiki (ex-Anderlecht et Union), Ngal'Ayel Mukau (ex-Malines) et Théo Bongonda (ex-Genk).

Le portier des Rouches devrait donc être appelé une nouvelle fois avec les U21 belges, qui se rendront en Biélorussie et au Pays de Galles pour les éliminatoires de l’Euro. La même question se posera à nouveau avant la trêve internationale d’octobre.

Matthieu Epolo

