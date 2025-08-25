"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

Dans une vidéo publiée sur YouTube où il évoque "le grand n'importe quoi des familles-agents", Romain Molina a expliqué le cas Malick Fofana, qui n'a pas encore quitté Lyon. Son père serait d'une grande, très grande importance dans le dossier.

25 août 2025, et Malick Fofana ne sait pas encore avec certitude s'il restera à l'Olympique Lyonnais cette saison. Pour rappel, le Diable Rouge a signé avec l'agence Roc Nation Sports il y a quelques mois dans le but de préparer un transfert estival.

Mais alors que les Gones ont des soucis financiers et ont besoin de vendre pour rééquilibrer leurs finances, l'ailier gauche de 20 ans a repris la saison en Ligue 1, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors des deux premières journées de championnat. Il est le joueur le plus bankable de l'équipe, mais aussi l'un des joueurs les plus décisifs, et les supporters lyonnais rêvent de le voir rester à bord.

Le grand chaos dans le dossier Malick Fofana

On change rarement d'agence à quelques semaines d'un mercato par hasard et cela ne semble donc pas être l'envie de Malick Fofana, qui doit se mettre en valeur lors de cette saison qui se terminera par la Coupe du monde 2026, à laquelle il rêve de participer. Mais les prétendants ne se bousculent pas, ce qui peut paraître étrange compte tenu du profil du jeune joueur, déroutant dès qu'il évolue sur son côté gauche.

Selon le journaliste d'investigation français Romain Molina, le problème est vraisemblablement extra-sportif. Dans une vidéo publiée sur YouTube où il évoque "le grand n'importe quoi des familles-agents", il s'est exprimé sur le dossier Fofana, en le citant parmi les joueurs dont l'entourage a une influence énorme sur les décisions sportives.

Selon lui, Roc Nation Sports, qui gère aussi les intérêts de Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Kevin De Bruyne ou encore Federico Di Marco aurait offert plusieurs centaines de milliers d'euros à la famille de Malick Fofana pour intégrer le joueur à son "portefeuille".

Néanmoins, Roc Nation, label discographique américain basé à New York et fondé en 2008 par le rappeur Jay-Z, ne serait qu'une agence "d'image", selon lui. Dans le fond, l'agence ne s'occuperait pas vraiment des intérêts de ses joueurs et ce serait plutôt le père de Malick Fofana qui aurait son mot à dire sur la carrière de son fils.

L'omniprésence du père de Malick Fofana

Une situation qui ne l'arrange pas si mal, puisque ce dernier se plairait à gérer la carrière de Fofana, avec l'aspect financier très fortement ancré dans sa tête. La raison pour laquelle, selon lui, seul Everton s'est présenté officiellement pour acquérir les services du Diable Rouge, pourtant pétri de talent. De son côté, Malick Fofana ne veut pas rejoindre les Toffees et un éventuel transfert est, pour le moment, en stand-by.

Et si Malick Fofana quittait finalement Lyon en janvier ? Selon Romain Molina, le mandat qui lie Roc Nation et Malick Fofana s'arrêtera en septembre, ce qui signifie que le joueur de 20 ans et son entourage seront libres de signer avec une autre agence, à nouveau pour quelques centaines de milliers d'euros en faveur de la famille Fofana, plus que probablement. Un moment qu'attendrait le père Fofana pour "prendre sa part du gâteau" dans ce dossier.

Comme quoi, il n'y a pas que les performances sportives qui peuvent déterminer le transfert, voire la carrière d'un joueur. Par le passé, de nombreux exemples ont montré que les joueurs gérés exclusivement par leur famille ou leur entourage ne réalisaient pas si souvent une grande carrière, et qu'ils réalisaient plusieurs transferts jugés "surprenants", mais intéressants sur le plan financier.