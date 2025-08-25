Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le gardien de l'Antwerp Senne Lammens n'était pas dans la sélection face au KV Malines en raison d'un transfert imminent. Manchester United reste le favori, même si Galatasaray montre également un intérêt concret.

L’Antwerp s’est imposé à dix contre le KV Malines ce dimanche, score final 2-1. Dans les tribunes, Senne Lammens a assisté à la rencontre, lui qui n’était pas repris dans la sélection en raison d’un transfert imminent.

Manchester United semble être le principal candidat à sa venue. Ces derniers jours, la presse a souvent évoqué un accord en préparation. Mais d’autres clubs n’abandonnent pas.



C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri. Sur X, il rapporte qu’une délégation de Galatasaray était présente lors du match face au KV Malines. De nouvelles discussions auraient eu lieu.

Le club turc aurait même formulé une nouvelle offre à l’Antwerp pour Senne Lammens. Pourtant, il paraît peu logique que le gardien prenne la direction de la Turquie.

Le portier veut rejoindre Manchester United, et le club anglais souhaite également le recruter. Sacha Tavolieri ajoute enfin que, si Yann Sommer venait à quitter l’Inter Milan, cette piste resterait aussi une possibilité…