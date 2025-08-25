Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

Sébastien Pocognoli avait le regard fermé en conférence de presse à l'issue du partage à la RAAL. Il est conscient que son équipe a réalisé un match très brouillon et en cherche les raisons.

Avec seulement dix tirs (dont cinq cadrés), l'Union a très peu créé à l'Easi Arena. "L'analyse est simple : La Louvière a tout fait pour nous mettre dans un match difficile avec ses qualités. Et je pense que de notre propre faute, on a aussi laissé le match devenir difficile. On les a laissé poser leur jeu suite à un manque de pressing de notre part", commence Sébastien Pocognoli.

"Ils ont beaucoup de vitesse et de qualité technique devant mais on les laisse repartir en contre à cause de nombreuses fautes techniques, je n'avais pas assez de mes deux mains pour les compter. C'est un point mérité pour La Louvière. On est forcément déçus. Si on regarde de manière positive, on reste invaincus cette année à l'issue d'un déplacement qu'on ne devra plus faire, un déplacement qui posera problème à pas mal d'équipes en D1A. Mais on rentre clairement à Saint-Gilles avec un goût de trop peu", regrette-t-il.



Fuseini rechute

L'entraîneur de l'Union ne veut pas chercher d'excuses : "C'était un jour sans au niveau technique. Je n'aurais pas dit cela si ça se répétait depuis le début de saison. Aujourd'hui, c'était certainement le moins bon match de la saison, et de loin. Je ne pense pas que ce soit le terrain. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que ça se répète. Tous les aspects du jeu étaient absents aujourd'hui, que ce soit la structure, les phases arrêtées, les centres".

La RAAL, avec son intensité de tous les instants, n'a pas facilité la tâche des Saint-Gillois. Les Loups avaient envie de se montrer face au champion : Ça va être le fil rouge de la saison. Ce n'est pas un problème : on en est bien conscient, il va falloir apprendre à vivre avec. Lors de chaque conférence de presse, l'entraîneur adverse parle, directement ou indirectement, de notre statut de champion. Ça veut dire qu'il y a du respect et qu'on peut parfois s'attendre à jouer contre des bloc bas".

Comme si cela ne suffirait pas, Poco a reperdu Mohammed Fuseini, absent de la feuille de match : "Il s'est refait mal à la cheville. C'est une rechute par rapport à sa blessure encourue contre Feyenoord. On espère l'avoir le week-end prochain contre Anderlecht, mais le schéma se répète : il revient et il rechute. Il faudra faire attention par rapport à son choix de rejoindre ou non son équipe nationale. Parce que revenir avec une blessure non résorbée serait embêtant". L'attaquant ghanéen avait joué un rôle majeur dans le dernier derby bruxellois en inscrivant le seul but du match retour des Playoffs au Lotto Park. Mais sa présence le week-end prochain est plus que jamais incertaine.