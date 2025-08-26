12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

Relégué sur le banc au Celtic Glasgow, Arne Engels pourrait avoir l'occasion de récupérer sa place lors du match le plus important de la saison des Écossais.

L’Écosse aura-t-elle deux, un ou... zéro représentant en Ligue des Champions ? La situation s’annonce en tout cas compromise pour les Glasgow Rangers, battus 1-3 au match aller contre le Club de Bruges et contraints de créer l’exploit au Jan Breydelstadion.

Pour le Celtic Glasgow d’Arne Engels, la tâche ne sera pas beaucoup plus facile. Le champion en titre a concédé un match nul à domicile lors du match aller face au Kairat Almaty, récent vainqueur du championnat du Kazakhstan.

Ce mardi soir, le Celtic se déplace pour le match le plus difficile de sa saison (environ 12 heures d’avion et des conditions toujours particulières sur place), mais aussi le plus important, et Arne Engels pourrait y vivre un tournant personnel.

Arne Engels au tournant de sa saison

Auteur de dix buts et quatorze passes décisives en 57 matchs depuis son arrivée — de très bonnes statistiques pour un milieu de terrain — le joueur de 21 ans avait été relégué sur le banc en début de saison au profit de la nouvelle recrue Benjamin Nygren.

Néanmoins, Engels a été titulaire pour la première fois en championnat la semaine dernière lors de la victoire 3-0 contre Livingston et a livré une prestation convaincante. Son entraîneur, Brendan Rodgers, pourrait être tenté de le reconduire pour ce match crucial pour la suite de la saison du Celtic.

Cette rencontre pourrait également s’avérer déterminante pour Engels, à trois jours de la sélection de Rudi Garcia pour la trêve de septembre et à cinq jours du premier derby de la saison contre les Rangers. Dimitri Lavalée, lui aussi, jouera sa qualification en Ligue des Champions ce mardi soir, mais est condamné à l'exploit contre Bodo/Glimt.