L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

Arrivé cet été en provenance de la Genoa, Koni De Winter devrait connaître sa première titularisation sous les couleurs de l'AC Milan ce vendredi soir, à Lecce, pour le compte de la deuxième journée de Serie A.

Après ses échecs avec Divock Origi, Aster Vranckx ou encore Charles De Ketelaere, l'AC Milan retente le pari des joueurs belges. Alexis Saelemaekers évolue désormais avec les Rossoneri après son prêt à l'AS Roma, tandis que Koni De Winter s'est engagé en provenance de la Genoa.

Le club lombard a tout de même dépensé 20 millions d'euros pour le Diable Rouge de 23 ans. L'AC Milan croit clairement en son potentiel et en sa marge de progression.

Première titularisation en approche pour Koni De Winter à l'AC Milan

Mais quand l'ancien joueur des équipes de jeunes de la Juventus recevra-t-il vraiment sa chance sous ses nouvelles couleurs ? Bientôt, si l'on en croit les informations du quotidien sportif italien de référence, La Gazzetta dello Sport.

En effet, Massimiliano Allegri aurait l'intention de titulariser Koni De Winter lors du déplacement de l'AC Milan à Lecce, vendredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de Serie A.

Resté sur le banc durant toute la rencontre lors de la défaite contre Cremonese lors de la première journée, Koni De Winter devrait donc disputer son 69ᵉ match en Serie A ce week-end, le tout premier sous les couleurs de l'AC Milan.