Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a pris une décision importante en ce début de saison : Kaye Furo va intégrer le noyau A et devenir le troisième attaquant derrière Vermant et Tresoldi, aux dépens de Gustaf Nilsson qui peut partir.

Le jeune attaquant de 18 ans, qui a déjà fait forte impression la saison dernière au Club NXT, est considéré par l'entraîneur Nicky Hayen comme un joueur ayant le potentiel pour percer au plus haut niveau. De plus, il a un profil similaire à Nilsson : avec sa taille de 1m90, il est tout aussi grand et peut jouer en pivot.

Kaye Furo a longtemps été considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'académie de jeunes de Bruges. Malgré des blessures qui l'ont écarté temporairement, sa technique, sa vitesse et son sens du but ont suscité tant de confiance en interne qu'il est désormais en bonne place dans la hiérarchie des attaquants.

Lire aussi… Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Alors que des attaquants plus expérimentés ont souvent été privilégiés à Bruges ces dernières années, l'attention se porte désormais sur un projet à long terme. La direction du Club voit en Furo un joueur qui, avec suffisamment de temps de jeu, peut devenir un élément clé et rapporter gros.

La percée de Furo présente également des avantages sur le plan sportif. Le Club de Bruges souhaite miser dans les semaines et les mois à venir sur une énergie nouvelle en attaque, avec des joueurs ayant faim de prouver leurs qualités. Dans une sélection où les noms établis sont souvent critiqués, un talent comme Furo apporte un nouvel élan et surtout la détermination tant attendue par les supporters.

Le fait qu'il suscite de l'intérêt à l'étranger, en particulier en Allemagne, incite la direction brugeoise à agir rapidement. En lui donnant du temps de jeu dès maintenant, elle espère non seulement accélérer son développement, mais aussi éviter qu'il ne parte trop tôt.

Suis FC Bruges - Rangers FC en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (27/08).

FC Bruges
Rangers FC
Kaye Furo

