Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Mohamed Bouchouari avait impressionné en Ligue 2 la saison passée avec Rodez, mais ne passe finalement pas le palier attendu. Le latéral passé par le RSC Anderlecht signe... au Wydad Casablanca.

Drôle de revirement pour la carrière de Mohamed Bouchouari (24 ans), qu'on croyait lancée. Ayant disputé une saison avec le RSCA Futures après un passage au Luxembourg, Bouchouari avait quitté le Sporting l'été dernier pour Rodez, ayant dépassé l'âge requis pour les U23.

En Ligue 2, Mohamed Bouchouari s'est imposé comme un titulaire important, disputant 37 matchs depuis son arrivée pour 4 buts et 5 passes décisives. Plusieurs clubs français suivaient son cas avec attention, mais c'est finalement... au Maroc qu'il va continuer sa carrière.

Bouchouari a en effet quitté Rodez pour le Wydad Casablanca, contre une somme estimée à 300.000 euros. Un pas en arrière sur le plan sportif pour l'ex-international belge U19, qui va découvrir le championnat marocain.

Mohamed Bouchouari a été formé au Beerschot, au PSV et à Zulte Waregem, avant un bref passage à Anderlecht. Il lance sa carrière chez les professionnels au F91 Dudelange, en 2019-2020, avant de revenir à Anderlecht qui le prête à Emmen.

Après une saison avec le RSCA Futures, lors de laquelle il avait inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives, Bouchouari avait signé au Rodez AF l'été dernier. Mais le voilà déjà qui quitte l'Europe. Pour mieux rebondir ?