Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Photo: © photonews

Arbnor Muja, ça vous dit quelque chose ? L'ancien joueur de l'Antwerp, resté deux ans au Bosuil, figurerait dans le viseur d'Anderlecht.

Selon Markaj News, Anderlecht s’intéresserait à Arbnor Muja. Le club bruxellois aimerait attirer l’ailier de 26 ans avant la fin du mercato.

Le joueur de Samsunspor, en Turquie, pourrait rejoindre Anderlecht dans les prochaines semaines. Les Mauves envisageraient de formuler une offre très prochainement.

Besnik Hasi connaît Muja, avec qui il partage la même nationalité. Il souhaite pouvoir compter sur lui, surtout pour sa vitesse, un atout qu’il a réclamé à plusieurs reprises après les rencontres.

Besnik Hasi veut la vitesse de Muja

Cette saison, l’ailier peine à trouver sa place à Samsunspor, son nouveau club. Il n’a disputé que trois bouts de match en tant que remplaçant.

Difficile de dire si l’affaire se conclura. On en saura plus dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, Olivier Renard reste en quête de nouveaux profils pour renforcer le noyau.

