C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

Joueur de l'Antwerp entre 2022 et 2024, l'ailier albanais Arbnor Muja va faire son retour en Jupiler Pro League. Annoncé à Anderlecht par un média local, le joueur de 26 ans ne posera pas ses valises au Lotto Park, mais à Saint-Trond.

En août 2022, l'Antwerp offrait 700 000 € au club kosovar du FC Drita pour s'attacher les services de l'ailier albanais Arbnor Muja. Un an et demi, dix buts et huit passes décisives en 68 matchs plus tard, il était cédé à Samsunspor, en Turquie, contre deux millions d'euros.

Après une première saison passée dans la peau d'un titulaire, l'ancien joueur de l'Antwerp n'a pas impressionné son nouveau club, où il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 50 apparitions.



Arbnor Muja revient bien en Belgique mais signe à Saint-Trond, pas à Anderlecht

Relégué à un statut de remplaçant en ce début de saison, Arbnor Muja était lié à un départ de Samsunspor et à un retour en Belgique, au Sporting d'Anderlecht, selon un média local.

Le dossier s'est précisé ces dernières heures. L'ailier gauche de 26 ans va bien faire son retour en Jupiler Pro League. Il ne posera cependant pas ses valises au Lotto Park, mais au Stayen de Saint-Trond, selon les informations du Belang van Limburg.

Un renfort intéressant pour Saint-Trond, déjà belle surprise du début de championnat en occupant la tête après cinq journées et un superbe 13/15. Les Canaris veulent prolonger le tube de l'été et le faire durer le plus longtemps possible.