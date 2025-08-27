C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League

C'est fait : l'ancien ailier de l'Antwerp Arbnor Muja va faire son retour en Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Joueur de l'Antwerp entre 2022 et 2024, l'ailier albanais Arbnor Muja va faire son retour en Jupiler Pro League. Annoncé à Anderlecht par un média local, le joueur de 26 ans ne posera pas ses valises au Lotto Park, mais à Saint-Trond.

En août 2022, l'Antwerp offrait 700 000 € au club kosovar du FC Drita pour s'attacher les services de l'ailier albanais Arbnor Muja. Un an et demi, dix buts et huit passes décisives en 68 matchs plus tard, il était cédé à Samsunspor, en Turquie, contre deux millions d'euros.

Après une première saison passée dans la peau d'un titulaire, l'ancien joueur de l'Antwerp n'a pas impressionné son nouveau club, où il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 50 apparitions.

Lire aussi… Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Arbnor Muja revient bien en Belgique mais signe à Saint-Trond, pas à Anderlecht

Relégué à un statut de remplaçant en ce début de saison, Arbnor Muja était lié à un départ de Samsunspor et à un retour en Belgique, au Sporting d'Anderlecht, selon un média local.

Le dossier s'est précisé ces dernières heures. L'ailier gauche de 26 ans va bien faire son retour en Jupiler Pro League. Il ne posera cependant pas ses valises au Lotto Park, mais au Stayen de Saint-Trond, selon les informations du Belang van Limburg.

Un renfort intéressant pour Saint-Trond, déjà belle surprise du début de championnat en occupant la tête après cinq journées et un superbe 13/15. Les Canaris veulent prolonger le tube de l'été et le faire durer le plus longtemps possible.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Arbnor Muja

Plus de news

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

22:30
Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

Vincent Euvrard dans la même situation que Rednic et ses prédécesseurs : et s'il était là, le problème du Standard ?

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Sylla - El Khannouss - Muja

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Sylla - El Khannouss - Muja

15:30
Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

14:20
Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

Le ménage continue : après Stulic, Descotte et les autres, Charleroi laisse filer un autre attaquant

15:30
Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

14:40
Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

15:00
Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

13:30
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

12:40
La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

13:04
OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

12:20
Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

11:40
5
Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

12:00
DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

11:00
"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

11:20
OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

10:16
1
Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

10:40
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

08:30
Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

10:00
"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

09:00
5
La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30
2
Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

08:00
Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

07:40
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

07:20
Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

06:20
1
Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

07:00
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

22:30
Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

23:00
Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

22:00
Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

20:30
1
C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

21:20
Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

21:40
Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

21:00
Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved