Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

L'Olympique de Marseille se prépare à formuler ce jeudi une offre ultime pour Joël Ordóñez, le défenseur équatorien du Club de Bruges. Le joueur est déjà totalement favorable à ce transfert, mais la décision finale appartient au Club de Bruges.

En attendant, le Club de Bruges n’a pas retenu Joël Ordóñez dans la sélection pour le match contre les Rangers. Le club souhaite ardemment le conserver, mais la situation reste tendue.

Marseille a placé la barre haut : selon les rumeurs, l’offre s’élèverait à environ 25 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, avec en prime un pourcentage à la revente inclus dans la proposition.



Le Club de Bruges semble toutefois camper sur sa position, estimant la valeur du joueur à au moins 30 millions d’euros. Bien que l’offre atteindrait déjà ce montant avec les bonus, le club n’est pas enclin à vendre. Selon des sources équatoriennes, Joël Ordóñez garderait néanmoins l’espoir que l’opération puisse encore aboutir.

Une issue encore possible ?

Le défenseur, lui, est frustré et a déjà pris parti pour Marseille. Il a manqué plusieurs entraînements et fait clairement savoir qu’il voulait partir.

Pour le Club de Bruges, l’enjeu est de taille : Joël Ordóñez est une pièce maîtresse de sa défense. Pour Marseille, recruter le jeune défenseur constituerait un renfort sportif majeur.