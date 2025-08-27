Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Le Sporting d'Anderlecht a été puni par l'UEFA après le match aller contre l'AEK Athènes. Les Mauves ont reçu une amende, ainsi qu'un sursis pour un huis-clos d'une partie du stade lors d'une rencontre européenne.

Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht jouera sa qualification pour la Conference League sur le terrain de l'AEK Athènes. Les Mauves n'ont pu faire mieux qu'un partage lors du match aller.

Cette rencontre a entraîné l'ouverture d'une enquête de la part de l'UEFA. En effet, les supporters anderlechtois ont utilisé des engins pyrotechniques avant le coup d’envoi, ont jeté des objets sur le terrain et ont bloqué des issues de secours.



Anderlecht sanctionné par l'UEFA pour la troisième fois en un an

Ce mercredi, l'UEFA a appris dans un communiqué avoir décidé de sanctionner le RSCA : environ 60 000 € au total, dont 12 000 € pour le blocage des issues de secours et 5 875 € pour jets d'objets.

En outre, l'utilisation de fumigènes pourrait entraîner la fermeture des blocs N1 à N4 du Lotto Park lors d'une prochaine rencontre européenne. Les Mauves ont toutefois obtenu un sursis de deux ans sur ce point.

La saison dernière, une amende de plus de 50 000 € avait déjà été infligée au club après le match face à Fenerbahçe. Les supporters avaient également été interdits de trois déplacements en Europa League, et une nouvelle amende de 60 000 € avait été infligée pour les incidents survenus à la Real Sociedad.