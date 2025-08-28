"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

Guillaume Gillet, ancien cadre d'Anderlecht, met en garde les Mauves avant le barrage contre l'AEK Athènes.

Guillaume Gillet connaît très bien Anderlecht. Plus de 300 matchs sous le maillot Mauve et des souvenirs marquants. Désormais consultant, l’ancien milieu défensif a livré son regard à la RTBF avant le barrage de Conference League face à l’AEK Athènes.

Avec un brin de nostalgie, Gillet s’est rappelé les rencontres. "C'est vrai qu'avec Anderlecht, on a joué quatre fois contre cette équipe-là et souvent, ça se passait très bien, notamment ce match gagné 1-2 en 2011 où je marque deux buts. Très bon souvenir pour moi et pour Anderlecht."



Un autre stade

Mais les temps ont changé. À l’époque, les Mauves affrontaient l’AEK dans l’immense stade olympique d’Athènes. "Le club n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont été champions quelques fois sur les dernières années. Ils jouent dans un nouveau stade, beaucoup plus petit, où il y a beaucoup plus de ferveur. Donc ce sera plus chaud qu'à notre époque."

Un avertissement pour Anderlecht qui devra composer avec une ambiance bouillante ce jeudi soir. Et si pas de qualification ? "Il faut appeler un chat un chat. Je pense que ce serait dramatique. Pour Anderlecht, c'est primordial d'être qualifié et de jouer des matchs européens."

L’élimination serait vécue comme un énorme échec. Gillet insiste : Anderlecht n’a pas le choix. Les Mauves devront se battre jusqu’au bout pour retrouver l’Europe.