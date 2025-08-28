Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

À Anderlecht, Vincent Kompany l'avait invité à côtoyer le staff. Aujourd'hui, Samir Nasri rêve d'un autre banc : celui de l'OM.

En 2019, Samir Nasri avait tenté une dernière aventure sur les terrains avec Anderlecht. L’ancien international français n’y a disputé que huit matchs pour deux buts, avant de raccrocher définitivement les crampons à la fin de la saison.

Une période agitée au sein du club bruxellois, qui a enchaîné les entraîneurs : Vincent Kompany comme joueur-coach, puis Simon Davies et enfin Franky Vercauteren.

Invité dans l’émission Generation After de RMC Sport, il a confié son rêve d’entraîneur. "Mon rêve absolu ce serait un jour d'être sur le banc de l'Olympique de Marseille, mais je sais aussi que peut-être à ce moment-là j'aurais peut-être une calvitie qui va commencer par arriver parce que l'engouement et la pression, c'est beaucoup à Marseille !" a-t-il lancé avec humour.

Malgré cette touche d'humour, Nasri est conscient de la difficulté de ce défi. "Cela me donne quand même envie, oui. C'est comme ça, c'est Marseille, c'est les excès, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est toujours comme ça. Si tu n'as pas un entraîneur volcanique et qui a le tempérament pour Marseille, il ne sera pas accepté par les supporters."

Kompany comme guide

Et pour se préparer à ce rôle, Nasri avait eu un petit avant-goût. Lors de son passage à Anderlecht, Kompany l’avait encouragé à côtoyer le staff de près. "Kompany m'avait demandé de me mettre dans le vestiaire des coachs à Anderlecht."

