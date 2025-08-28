Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

La finale de la Champions League 2025-2026 se tiendra à Budapest cette saison. Et à partir de cette édition, la rencontre débutera plus tôt qu'auparavant !

Ce jeudi, on connaîtra le programme de la phase de ligue de la Champions League. Bruges et l'Union connaîtront leurs adversaires, ce qui constitue la première étape devant mener deux équipes à Budapest en 2026 pour la finale de la C1.

Une finale qui, habituellement, s'est toujours tenue à 21h, heure de "prime time" pour les rencontres de Champions League. Mais l'UEFA vient d'officialiser un changement majeur : à partir de 2026, la finale se tiendra non plus à 21h mais à 18h.

"L’UEFA a annoncé aujourd’hui une modification importante du calendrier de sa compétition phare : à partir de la finale 2026 à Budapest, l’heure du coup d’envoi de la finale de l’UEFA Champions League sera avancée de 21h00 CET à 18h00 CET. Cette décision vise à améliorer l’expérience globale des supporters, des équipes et des villes hôtes le jour du match en optimisant la logistique et les opérations, tout en offrant plusieurs avantages concrets".

"Notre objectif est de faire du jour du match une expérience vraiment agréable pour tous ceux qui veulent participer à l’effervescence, tout en créant une atmosphère accueillante qui permet aux familles et aux enfants d’assister facilement au match de football de club le plus important et le plus prestigieux de la saison", annonce l'UEFA via un communiqué.

De quoi aller se coucher un peu plus tôt un soir de finale, et regarder ce point culminant de la saison de football européen en famille un peu plus facilement.