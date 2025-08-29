Fin de parcours pour Anderlecht : la presse grecque n'épargne pas les Mauves

Anderlecht dit adieu à l'Europe après sa défaite 2-0 à Athènes. La presse grecque salue la qualification de l'AEK.

L’aventure européenne d’Anderlecht s’est terminée brutalement à Athènes. Battus 2-0 par l’AEK, les Mauves ne participeront pas à la phase de groupe de la Conference League.

La presse grecque est unanime

En Grèce, la presse n’a pas caché sa joie. Gazzetta a salué la qualification de l’AEK avec une formule imagée : "Anderlecht a fondu dans le four de Nea Filadelfia." Le quotidien souligne une ambiance de feu qui a poussé les joueurs grecs dès le début du match.



De son côté, Sportime a insisté sur la supériorité grecque. "L’AEK a dominé du début à la fin. Le média note que l’AEK était plus fort physiquement et plus concentré, alors qu’Anderlecht s’est montré inoffensif.

Fosonline a choisi un ton triomphal avec son titre. "L’AEK s’envole pour la phase de ligue de la Conference League." Même son de cloche du côté de Sport-FM, qui a écrit : "L’AEK a absorbé Anderlecht dans le melting-pot de l’OPAP Arena."

La presse grecque s’accorde sur un point : l’AEK était trop fort, trop déterminé pour laisser filer sa chance européenne. Anderlecht rentre bredouille et devra rapidement tourner la page pour se concentrer sur le championnat.