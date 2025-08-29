La poisse jusqu'au bout ? Anderlecht craint le pire pour Adriano Bertaccini

La poisse jusqu'au bout ? Anderlecht craint le pire pour Adriano Bertaccini
Photo: © photonews

Anderlecht a perdu gros contre l'AEK. En plus de l'élimination, le Sporting déplore la blessure au genou d'Adriano Bertaccini.

Rentré au repos, Adriano Bertaccini n'est pas parvenu à inverser la tendance à Athènes. Pire, l'ancien de Saint-Trond et du RFC Liège est mal retombé à la suite d'un duel. Il est pourtant terminé la rencontre.

Mais une fois l'adrénaline retombée, la douleur s'est fait sentir très intensément. Ceux qui étaient présents dans le hall de l'aéroport ont ainsi pu constater de la pénibilité avec laquelle il a regagné l'avion des Mauves. 

Un problème en pointe ?

Het Laatste Nieuws rapporte ainsi que le transfuge estival pourrait être écarté des terrains pendant un certain temps. Il suivra en tout cas des tests pour connaître la nature exacte de sa blessure.

Une blessure qui intervient au pire moment pour Anderlecht : le Sporting pourrait également perdre Kasper Dolberg, que Kasper Schmeichel tente ouvertement d'attirer au Celtic. Même si un accord est encore loin d'être trouvé, l'intérêt du club écossais est réel.

Si le Danois finit par quitter Bruxelles et que Bertaccini est retenu à l'infirmerie, Anderlecht devrait se débrouiller avec Luis Vázquez et Mihajlo Cvetkovic. De quoi regretter le prêt de Keisuke Goto à Saint-Trond ?

