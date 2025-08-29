Le KRC Genk valide son ticket pour l'Europa League malgré... une défaite

Le KRC Genk a validé sa qualification pour l'Europa League, mais n'a pas pu offrir la cerise sur le gâteau à ses supporters après le 1-5 du match aller. Les Limbourgeois se sont inclinés 1-2 ce jeudi soir face au Lech Poznan.

Thorsten Fink était confiant après la victoire 1-5 du match aller et a totalement remanié son équipe. Il a aligné trois nouveaux noms en défense avec Nkuba, Medina et Kongolo, tandis que Sattlberger, Adedeji-Sternberg, Ito et Hrosovsky ont également débuté.

Junya Ito buteur

Le premier grand moment pour le public limbourgeois fut le retour de Junya Ito, qui effectuait une nouvelle apparition sous le maillot de Genk. Le Japonais n’a eu besoin que d’une demi-heure pour retrouver le chemin des filets. Plus rapide que son défenseur dans la surface, il a placé le ballon au fond du coin du but (1-0).

C’était le tout premier vrai danger de l’équipe locale, car jusque-là, l’onze expérimental de Fink n’avait pas encore inquiété le gardien polonais. Les visiteurs s’étaient montrés dangereux sur un corner, mais le portier genkois Lawal avait repoussé, avant que Skrzypczak ne place sa tête à côté.

Genk encaisse un but égalisateur évitable face au Lech Poznan

Les Limbourgeois ont tout de même concédé l’égalisation avant la pause. Kongolo a perdu son duel, Matte Smets n’a pas pu suivre Lisman, qui a frappé dans un angle très fermé et envoyé le ballon en pleine lucarne. Lawal aurait peut-être pu mieux faire sur cette action. Score : 1-1 à la mi-temps.

Dix minutes après le retour des vestiaires, Genk s’est même retrouvé mené. Il faut l’avouer, c’était un superbe coup franc de Bengtsson, sur lequel Lawal ne pouvait rien. Les Polonais y ont cru, mais Genk a continué à attaquer. Une lourde frappe de Medina a été repoussée.

À un quart d’heure du terme, l’entraîneur Fink a lancé Heynen, Sor et Steuckers. Après une énorme erreur de Kongolo – décidément trop léger ce soir – Genk a poussé un soupir de soulagement quand Bengtsson, seul face au but, a inexplicablement tiré à côté.

Pas de victoire devant son public

L’équipe locale a encore cherché l’égalisation. Des tirs de Karetsas et Sor ont été arrêtés par le gardien polonais. Genk disputera bien l’Europa League, mais le contraste avec le match aller a été énorme. Son public n’a pas eu droit à la prestation qu’il espérait.