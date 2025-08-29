Le KRC Genk valide son ticket pour l'Europa League malgré... une défaite

Le KRC Genk valide son ticket pour l'Europa League malgré... une défaite
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le KRC Genk a validé sa qualification pour l'Europa League, mais n'a pas pu offrir la cerise sur le gâteau à ses supporters après le 1-5 du match aller. Les Limbourgeois se sont inclinés 1-2 ce jeudi soir face au Lech Poznan.

Thorsten Fink était confiant après la victoire 1-5 du match aller et a totalement remanié son équipe. Il a aligné trois nouveaux noms en défense avec Nkuba, Medina et Kongolo, tandis que Sattlberger, Adedeji-Sternberg, Ito et Hrosovsky ont également débuté.

Junya Ito buteur

Le premier grand moment pour le public limbourgeois fut le retour de Junya Ito, qui effectuait une nouvelle apparition sous le maillot de Genk. Le Japonais n’a eu besoin que d’une demi-heure pour retrouver le chemin des filets. Plus rapide que son défenseur dans la surface, il a placé le ballon au fond du coin du but (1-0).

C’était le tout premier vrai danger de l’équipe locale, car jusque-là, l’onze expérimental de Fink n’avait pas encore inquiété le gardien polonais. Les visiteurs s’étaient montrés dangereux sur un corner, mais le portier genkois Lawal avait repoussé, avant que Skrzypczak ne place sa tête à côté.

Genk encaisse un but égalisateur évitable face au Lech Poznan

Les Limbourgeois ont tout de même concédé l’égalisation avant la pause. Kongolo a perdu son duel, Matte Smets n’a pas pu suivre Lisman, qui a frappé dans un angle très fermé et envoyé le ballon en pleine lucarne. Lawal aurait peut-être pu mieux faire sur cette action. Score : 1-1 à la mi-temps.

Dix minutes après le retour des vestiaires, Genk s’est même retrouvé mené. Il faut l’avouer, c’était un superbe coup franc de Bengtsson, sur lequel Lawal ne pouvait rien. Les Polonais y ont cru, mais Genk a continué à attaquer. Une lourde frappe de Medina a été repoussée.

À un quart d’heure du terme, l’entraîneur Fink a lancé Heynen, Sor et Steuckers. Après une énorme erreur de Kongolo – décidément trop léger ce soir – Genk a poussé un soupir de soulagement quand Bengtsson, seul face au but, a inexplicablement tiré à côté.

Pas de victoire devant son public

L’équipe locale a encore cherché l’égalisation. Des tirs de Karetsas et Sor ont été arrêtés par le gardien polonais. Genk disputera bien l’Europa League, mais le contraste avec le match aller a été énorme. Son public n’a pas eu droit à la prestation qu’il espérait.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan
Thorsten Fink
Junya Ito
Kornel Lisman

Plus de news

Un tirage difficile ? Le CEO du Club de Bruges se montre ambitieux

Un tirage difficile ? Le CEO du Club de Bruges se montre ambitieux

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Ramazani

07:20
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

07:20
🎥 Un joueur de l'Union exulte pour une raison bien particulière lors du tirage de la Ligue des Champions

🎥 Un joueur de l'Union exulte pour une raison bien particulière lors du tirage de la Ligue des Champions

07:00
📷 "Nous avons b*isé vos mères dans les quartiers rouges" : la banderole aux mots insultants des fans de l'AEK Athènes

📷 "Nous avons b*isé vos mères dans les quartiers rouges" : la banderole aux mots insultants des fans de l'AEK Athènes

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

22:00
Kevin De Bruyne va faire son retour dans le stade de Manchester City

Kevin De Bruyne va faire son retour dans le stade de Manchester City

22:30
Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

21:59
OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

22:00
Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

21:40
Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

21:20
Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

21:00
Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

20:40
Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

20:20
Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

20:00
OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

19:40
Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

19:10
5
Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

19:00
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

27/08
Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

18:30
Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

18:00
3
En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

17:30
Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

17:00
Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

16:30
2
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

16:00
Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

15:40
Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

15:20
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
6
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (R)
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-4 Brann Brann
KuPS KuPS 0-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 0-2 Malmö Malmö
Samsunspor Samsunspor 0-0 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Ludogorets Ludogorets 4-1* ?kendija 79 ?kendija 79
PAOK PAOK 5-0 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 3-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 1-2 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 0-0 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 3-0 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 5-1 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved