Manchester United sous pression dans le dossier Lammens : une autre piste gagne du terrain

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester United ou Galatasaray ? L'avenir de Senne Lammens reste flou. Le gardien de l'Antwerp intéresse les deux clubs.

Selon Het Laatste Nieuws, Senne Lammens continue de privilégier la Premier League (Manchester United). Mais le climat est instable chez les Red Devils, où l’entraîneur Ruben Amorim est sous pression. Aucun accord personnel n’a été trouvé avec le gardien belge.

L’entourage de Lammens garde toutes les options ouvertes. Son agent s’est récemment rendu à Monaco, lors du tirage au sort de la Ligue des champions, pour rencontrer une délégation de Galatasaray.



Lire aussi… Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Le marché turc ouvert jusqu’au 12 septembre

Galatasaray garde un œil sur la piste Ederson, mais les négociations avec Manchester City traînent. Ce qui fait que l’arrivée de Lammens devient presque essentielle.

Les prochains jours seront décisifs. Il reste quelques transferts à régler avant que le gardien belge choisisse entre l’Angleterre et la Turquie.

Pour l’instant, rien n’est acté. Le mercato anglais ferme lundi soir, mais en Turquie, la fenêtre reste ouverte jusqu’au 12 septembre.