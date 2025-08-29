Un avenir incertain pour Hasi ? Le coach d'Anderlecht assume les critiques : "Je comprends parfaitement"

La désillusion est totale pour les supporters d'Anderlecht. L'élimination européenne provoque colère et pression sur Besnik Hasi et la direction.

Besnik Hasi sait que les critiques seront dures, mais il reste humble. "Je comprends parfaitement les critiques qui vont tomber", dit-il. "Quand on ne remplit pas un objectif à Anderlecht, on peut parler de crise. Il ne faut pas le cacher."

Pour lui, l’élimination ne s’explique pas seulement par le match retour. "On aurait dû faire mieux contre le BK Häcken et face au Sheriff Tiraspol. À domicile contre l’AEK, il fallait gagner avec au moins deux buts d’écart. On ne l’a pas fait, et c’est là notre erreur", analyse-t-il.



Un plan de jeu discutable ?

La défaite est encore plus dure à avaler, sachant que la direction lui faisait confiance jusque-là. "Cette élimination est un coup très dur", reconnaît Hasi. "Mais on doit rester soudés comme groupe. Dimanche contre l’Union, il faudra réagir et montrer qu’on a digéré ce coup."

Les supporters et observateurs critiquent le manque de pressing et d’agressivité. Hasi assume ses choix. "En première mi-temps, nous n’étions pas du tout dans le match. On a été brouillons, notre pressing n’était pas bon. Et sur le 2-0, on défend beaucoup trop mollement. Dans ces conditions, on se met vite dos au mur."

Le derby contre l’Union sera un match décisif. Seul un bon match pourra calmer un peu la pression sur Hasi et ses joueurs. Mais l’agitation qui secoue Anderlecht est loin de s’éteindre.