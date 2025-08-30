Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger
Photo: © photonews
Andri Gudjohnsen et La Gantoise, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. L'avant-centre s'apprête à rejoindre un club anglais.

Arrivé en juillet 2024 à Gand, Andri Gudjohnsen s'apprête à officiellement quitter le club. L'expert mercato Sacha Tavolieri révèle qu'un accord à hauteur d'environ deux millions d'euros a été conclu entre Blackburn Rovers et La Gantoise.

La visite médicale n'a cependant pas encore eu lieu. Elle devrait se dérouler ce samedi. Le joueur de 23 ans aurait déjà quitté la Belgique.

La formation que s'apprête à rejoindre Gudjohnsen évolue en seconde division anglaise. En ce début de saison, après trois matchs disputés, sa probable future équipe est 16e sur 24 au classement. La saison dernière, le club a terminé septième.

L'avant-centre qu'on savait en instance de départ n'a presque pas joué depuis le début de saison avec les Buffalos. Il est monté au jeu en toute fin de rencontres lors des deux premiers matchs contre Saint-Trond et La Louvière. Ensuite, le buteur n'a plus figuré dans l'effectif des hommes d'Ivan Leko.

Avec La Gantoise, le joueur notamment formé en partie au FC Barcelone et au Real Madrid a disputé malgré tout un total de 48 rencontres. Il n'a cependant inscrit que cinq petits buts et délivré deux assists. Des statistiques qui sont en deçà des espérances placées en lui.

La Gantoise
Andri Gudjohnsen

