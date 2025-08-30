Douche froide pour Ordonez : l'OM prend une décision forte

Ordonez voulait partir en Ligue 1 pour jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais le Club de Bruges bloque son transfert.

Joël Ordonez, qui rêve depuis des semaines de la Ligue 1, encaisse un coup dur. Le défenseur équatorien espérait travailler avec Roberto De Zerbi, mais le Club de Bruges reste ferme et bloque son transfert

Marseille ne veut plus attendre et mène des "discussions avancées" avec Leipzig au sujet de Geertruida. Le Néerlandais de 25 ans, sélectionné 17 fois en équipe nationale, serait intéressé par un départ vers la cité phocéenne.

Ordonez malheureux

Pour Ordonez, le pire scénario serait de rester à Bruges alors qu’il veut s’en aller. Un joueur mécontent pourrait provoquer des tensions dans le vestiaire du champion de Belgique.

Si le Néerlandais rejoint Marseille, Ordonez verrait ses chances de transfert disparaître, alors que le mercato touche à sa fin. Les Blauw en Zwart restent inflexibles, malgré les pressions de l’entourage du joueur.

Le Club de Bruges doit choisir : accepter le départ d’Ordonez ou garder un joueur qui n’y est plus mentalement.