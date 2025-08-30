"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

L'OH Louvain, fragilisé en début de saison par son manque de stabilité défensive, semble retrouver de l'équilibre avec l'arrivée de Noë Dussenne. Titulaire la semaine passée, il a immédiatement contribué à la victoire contre Dender. L'ancien Liégeois s'est expliqué sur son choix de signer à Louvain.

Noë Dussenne a choisi de revenir en Belgique après son passage à Lausanne Sport, pourtant qualifié pour la Conference League. Pour lui, rejoindre l’OH Louvain est avant tout un choix familial et sportif.

"Nous étions surtout en Suisse pour nos enfants", explique-t-il dans le Nieuwsblad. "Quand David Hubert m’a contacté pour savoir si je voulais revenir, ma femme et moi avons réfléchi. Cela nous a semblé être la bonne décision."



Ils avaient besoin d’une forte personnalité

Ancien joueur du Standard, de La Gantoise et du Cercle de Bruges, le défenseur expérimenté a été séduit par le projet du club louvaniste. "Ils avaient besoin d’une forte personnalité dans le vestiaire, d’un leader capable de guider et de motiver le groupe. Cela m’a directement parlé."

S’il connaît déjà l’entraîneur pour avoir travaillé avec lui à Mouscron, Noë Dussenne tient à clarifier les choses : "Aujourd’hui, c’est lui le patron. Si je joue mal, il me mettra sur le banc. Notre relation passée n’y change rien."

Pour l’international, ce retour en Belgique n’est pas un pas en arrière : "L’OH Louvain mérite mieux quand on voit l’infrastructure et la manière dont on y travaille. Nous devons devenir une équipe soudée et instaurer une atmosphère qui fasse peur aux adversaires lorsqu’ils viendront jouer ici."

Il refuse toutefois de se fixer des ambitions démesurées : "Nous devons simplement aller le plus loin possible. Il y a de grands clubs en championnat, mais aucun n’est imbattable. Nous avons les qualités, à nous de les montrer collectivement."